Ömlenek az orosz tankok Ukrajnába, több száz ukrán katona tette le a fegyvert

Középtávon mindenképpen megérzi majd a járműipar az orosz-ukrán háborút, azonban a Continental magyar országigazgatója egyelőre még mindig a félvezetők hiányát tartja a szektor legnagyobb problémájának. Dr. Keszte Róbert a Portfolio-val azt is megosztotta, hogy a vállalat előrejelzése alapján mikorra oldódik meg ezen komponensek ellátása. A költségeik emelkedése kapcsán megjegyezte, hogy a Continentalnak a magasabb alapanyag és energia árakat be kell építenie a saját áraiba. A vállalat országigazgatója rövid távon nem lát keresleti problémát a háború miatt, mivel, ha a bizonytalanság miatt csökkenne is a vásárlókedv, a járműiparnak még le kell dolgoznia az elmúlt két éveben a felvezetők hiánya miatt felhalmozott lemaradást. Kitért arra is, hogy a háború jelentős országkockázat növekedést okoz, és a versenyképes gyártási költségek ellen hat. Ez kedvezőtlen hatást gyakorolhat a magyarországi beruházásokra is, amelyet a vállalat munkatársai kompetenciájának és hatékonyságának növelésével fog kompenzálni. Mindezek mellett beszélgettünk a Continental digitalizációs törekvéseiről és az önvezető autózás fejlesztési irányairól Keszte Róberttel, aki jövő héten a Járműipar 2022 konferenciánk vezetői kerekasztalának vendége lesz.