A WHO vegyi támadásokra is felkészül Ukrajnában

Az Egészségügyi Világszervezet európai ága közölte, hogy készenléti terveket dolgoztak ki ukrajnai "vegyi támadásokra" – számol be a hírről a Financial Times.

"Tekintettel a jelenlegi helyzet bizonytalanságaira, nincs biztosíték arra, hogy a háború nem fog súlyosbodni" - mondta Hans Kluge, az ENSZ egészségügyi ügynökségének európai regionális igazgatója csütörtökön Lvivben tartott sajtótájékoztatóján.

Kluge azt is elmondta, hogy a WHO minden forgatókönyvet mérlegel, igyekeznek minden olyan helyzetre felkészülni, amely az ukrán népet sújthatja, beleértve ebbe a tömeges áldozatok folyamatos kezelését és akár a vegyi/biológiai támadásokat is.

A WHO szándékainak komolyságát mutatja, hogy egy operatív bázist is épít Dnyipróban annak érdekében, hogy gyorsabban mozgósíthassák az erőforrásaikat.

Nem a WHO az egyetlen, amely biológiai fegyverek lehetséges bevetése miatt szedelőzködik, az Európai Bizottság szerdán közölte, hogy 540 millió euró értékű tartalékot halmoz fel felszerelésekből, gyógyszerekből és vakcinákból a vegyi, biológiai és nukleáris hadviselésnek kitett betegek kezelésére.

Attól tartanak ugyanis, hogy Oroszország képes nem hagyományos fegyvereket bevetni Ukrajnában.

