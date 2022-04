Jakab Ferenc: Ne most vegyük fel a negyedik oltást!

Az adatokból úgy tűnik, leszállóágba került a koronavírusjárvány; ez várható is volt, a kórokozónak ugyanis az őszi–téli időjárás kedvez – mondja Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológusa az Infostartnak . Szerinte éppen ezért a negyedik oltás beadásával is érdemes várni.

Jakab Ferenc, mint fogalmazott, nem a szennyvízben lévő víruskoncentráció alapján tett „jóslásokban”, hanem a kórházi ápoltak és regisztrált fertőzöttek számaiban hisz, amik egyértelmű csökkenő tendenciát mutatnak.

Mindez várt volt, hiszen a koronavírus-járvány szezonális, elsősorban ősszel és télen dominál, míg tavasszal és a nyári hónapokban lassabb terjedést mutat – emlékeztetett a szakember. „

Nem azt mondom, hogy nem lesznek új fertőzöttek, de jóval kevesebb és jóval alacsonyabb arányban, és sokkal lassabb lesz a járvány lefolyása”

– mondta.

Azzal kapcsolatban, hogy jöhetnek-e újabb variánsok, illetve egy hatodik hullám, úgy fogalmazott: aki ezt most meg tudja mondani, az jósgömbből dolgozik, de virológiai szempontból minden realitása megvan annak, hogy őszi–téli időszakban újabb járvány fog kibontakozni.

A Pécsi Tudományegyetem virológusa szerint egyébként már teljesen fölösleges hullámokról beszélni, tudomásul véve, hogy a Covid – valamilyen szinten – beépült a felső légúti vírusfertőzéseink palettájába, így évről évre számolni kell vele. Elmondása szerint ez a kórokozó RNS-vírus lévén relatíve gyorsan mutálódik, tehát teljesen elképzelhető, hogy egy kevésbé átoltott területen mutálódik, és aztán Európát, így hazánkat is eléri.

Jakab Ferenc azt is hangsúlyozta: nem tudni, hogy a vírus milyen súlyos infekciót fog a jövőben okozni, mert az nagyon sok mindentől függhet, a lakossági átoltottságtól a védettségi szint meglétén át a variánsig. Emlékeztetett, a mostani egy szerencsés konstelláció, hiszen az omikron relatíve gyengébb klinikai tüneteket okoz, az átoltottság pedig relatíve magas, de ez változhat, jöhetnek másfajta variánsok.

A negyedik oltás beadását viszont jelen pillanatban két okból nem javasolja:

Egyrészt nincsenek meggyőző tanulmányok abban a tekintetben, hogy mennyire hatékony, mennyire hatásos,

másfelől csökkenő tendencia látható, ezért érdemesebb lenne várni vele az őszi-téli időszakig.

Jakab Ferenc nyomatékosította: nincs ellene a negyedik oltásnak, sőt, nagyon jónak ítéli, főként az idősebb korosztálynál, az egészségügyi dolgozóknál, a vírusfertőzésnek jobban kitett személyeknél, valamint olyanok esetében, akik már régebben vették föl a harmadik oltást.

„De ne most, hanem majd ősszel, télen, a következő járvány berobbanása előtt, hogy friss legyen az immunválaszunk, hogy meglegyen a magas szintű védettségünk”

– fejtette ki megismételve.

Végül azt is közölte, hogy önmagában nem híve annak, hogy néhány havonta oltassuk magunkat, amire eddig nem is volt még precedens a történelem során, ráadásul nem is igazán tudni, hogy mit vált ki a szervezetből.

Az viszont nem tartja kizártnak, hogy a már említett őszi és téli szezon megérkezése előtt, mondjuk egy ismétlőoltást évente egyszer, be kell vagy be lehetne adatni. Ám ezt megint kicsit a jóslat kategóriának tekinti Jakab Ferenc, mondván, hogy még két év távlatában is nagyon kevés az ismeret a fertőzésről és arról, hogy miként, milyen irányba alakul a vírus. „Bármi lehet.”

Címlapkép: Getty Images