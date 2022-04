Elképesztő videók Ukrajnából: divatba jöttek a szovjet zászlók az oroszok és az oroszbarát civilek körében

A Twitteren terjedő egy videón feltehetően donyecki szakadár orosz katonák egy közigazgatási épület homlokzatáról leszedik az ukrán zászlót, és a szovjet győzelmi zászlót, majd az orosz zászlót tűzik ki helyette. A szovjet győzelmi zászló annak a sarló-kalapácsos és cirill betűs zászlónak a másolata, amelyet 1945. május 1-jén tűzött ki három szovjet katona a Reichstagra, egy nappal Hitler öngyilkossága után, és amely azóta is nagy népszerűségnek örvend a Szovjetunió iránt nosztalgiát érzők körében.

Nem ez az első alkalom, hogy a szovjet múltat idéző jelképek kerülnek elő az ukrajnai orosz invázióban, orosz páncélost is filmeztek már le szovjet zászlóval fellobogózva.

Egy másik felvételen egy idős néni köszönti szovjet zászlóval az épp oda érkező orosz katonákat, mert azt hiszi, hogy az orosz haderő érkezett meg.

Vártak ránk? – kérdezi az ukrán katona, mire a néni azt feleli:

Persze, hogy vártunk, imádkoztunk magukért, Putyinért és egész népünkért.

Az ukrán katona erre ételt ad át neki, majd rátapos a zászlóra, és azt mondja: Dicsőség Ukrajnának! A néni ezt látva visszaadja az ételt, mondván, a szülei ezért a zászlóért haltak meg.

