Úgy tűnik, az orosz haderő már a leselejtezett fegyvereket szedi elő Ukrajnában

Több felvétel is készült Fehéroroszországban az Ukrajnában tevékenykedő orosz haderő által használt, „V” jelzésekkel ellátott Tocska-U ballisztikus rakétarendszerekről, melyeket orosz vasúti szerelvényeken szállítanak.

The Russian media will lie to you that their army is not using this pic.twitter.com/QCVyI4lyIT