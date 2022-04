Világszerte hevülnek az indulatok: 5 konfliktus, amely fenyegetően forróvá válhat

Február 24-én nyíltan is megtámadta Oroszország Ukrajnát, ennek, illetve a Moszkvával szemben foganatosított nyugati szankcióknak pedig példátlan hatása volt a világ geopolitikai klímájára. Nemcsak új hidegháborúról beszélhetünk, de több olyan régi, lokális ellentét is felhevülni látszik, vagy legalább váratlanul újra előkerült, amely korábban már háborút hozott, vagy nagyon közel állt a háborúhoz egyes országok közt. Nézzük, melyek ezek.

Irán-Izrael

Izraeli F-16-os a Negev-sivatagban. Fotó: Lior Mizrahi/Getty Images

Néhány nappal azután, hogy Oroszország nyíltan megtámadta Ukrajnát, Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki egy Irakban található katonai támaszpontra, ahol eltérő források szerint amerikai katonák és / vagy izraeli hírszerzők, kiképzőtisztek tartózkodtak. Az akcióra vélhetően azért került sor, mert Irán meg akarta torolni Kászim Szulejmáni tábornok halálát, akit egy amerikai drón ölt meg Irakban, illetve Mohszen Farizade atomtudós halálát, akivel valószínűleg a Moszad végzett Irán területén egy robotfegyverrel. Teherán alighanem remélte, hogy az ukrajnai hírverés mellett „megússzák” az akciót anélkül, hogy az Egyesült Államok és / vagy Izrael megtorolja a ballisztikus rakétatámadást, ez a feltételezés nagyjából be is igazolódott, hiszen a támadással az ukrán háború miatt alig foglalkozott a közvélemény.

A korlátozott médiafigyelem ellenére azért az mondható, hogy nem éppen pozitív irányba befolyásolta az esemény a viszonyt Izrael és Irán között. Az izraeli kormány létkérdésnek tartja azt, hogy Irán ne juthasson nukleáris fegyverekhez, sem a Netanjahu, sem a Bennett-kormány nem gondolta a denuklearizációs tárgyalásokat célravezetőnek és titkosszolgálati akciókkal évek óta szabotálják az iráni atomprogramot. Már az orosz-ukrán háború kezdete előtt amerikai források arról számoltak be, hogy Izrael asztalon tartja az Irán elleni katonai akció terveit, melynek célzottan az iráni atomlétesítmények leszerelése lenne a fő célkitűzése és ebbe a tervezésbe az Egyesült Államokat is bevonták.

Nem teljesen elképzelhetetlen, hogy az ukrajnai eseményeket Irán ismét arra fogja használni, hogy valamilyen nagyszabású katonai akciót kivitelezzen a térségében és az sem kizárható, hogy ezzel kiprovokálják az atomlétesítményeik ellen tervezett, állítólagos katonai akciót Izraeltől és az Egyesült Államoktól. Eddig Amerika láthatólag nem viszonozta az iraki bázisai ellen irányuló iráni támadásokat (hiszen korábban, még a Trump-kormány idején is történt ilyen), de elképzelhető, hogy ez változni fog, ha az ukrajnai helyzet lenyugszik.

Koreai háború

Dél-koreai Hiunmu-2-es rakétarendszer gyakorlaton. Fotó: South Korean Defense Ministry via Getty Images

Korea 50-es években történt kettészakadása óta alapvetően befolyásolja Ázsia politikai dinamikáját kommunista Észak-Korea és a demokratikus Dél-Korea viszonya. A két ország kapcsolata igencsak hullámzó: az elmúlt években tapasztalható volt a békülési szándék és a hűvös, már-már ellenséges kommunikáció is a vezetők részéről.

Az elmúlt napokban azonban példátlan dolog történt: Kim Dzsongun húga, Kim Jodzsong nyíltan megfenyegette Dél-Koreát azzal, hogy atomfegyvereket fognak ellenük használni, ha valamiért támadást indítanak ellenük.

A fenyegetésre röviddel azután került sor, hogy Dél-Korea védelmi minisztere közölte: olyan jó rakétáik vannak, hogy bármilyen célpontot el tudnának találni Észak-Korea területén.

Az eddig is jellemző volt, hogy az Egyesült Államok és Észak-Korea nyílt katonai akcióval fenyegetőzött egymás ellen, de a két Korea viszonyában ez talán most több éves, ha nem évtizedes mélypontnak tekinthető a nukleáris csapással való kommunikáció.

Mindkét országban nem mellesleg rendkívül nagy a feszültség belpolitikailag is a koronavírus-korlátozásból fakadó megélhetési nehézségek miatt. Míg Dél-Korea lakosságának szigorú lockdownokat kellett eltűrnie, Észak-Korea lakossága gyakorlatilag éhezik a kínai határok lezárása miatt. Nem kizárt, hogy ezek a tényezők is közrejátszottak a diplomáciai feszültség intenzitásának hevülésében.

A térségben egyébként a Kína és Tajvan közti feszültségről is érdemes egy szót ejteni, hiszen Peking magáénak követeli a gyakorlatilag önálló államként működő szigetcsoportot. Talán azt lehet mondani most, hogy az orosz gazdaságot teljesen szétverő nyugati szankciókat látva a Kínai Kommunista Párt egyelőre letesz az "újraegyesítésről" szóló ambícióiról, de persze ez közel sem borítékolható.

Falkland-szigetek

Brit kommandósok egy Falkland-szigetek körül állomásozó hadihajón, 1982-ben. Fotó: JDHC Archive/Getty Images

Az elmúlt napok egyik nagy geopolitikai meglepetése az volt, hogy az argentin elnök, Alberto Fernandez bejelentette: a Falkland-szigetek „nem brit terület” és a szigetek „mindig is Argentína része voltak.” Bár Fernandez a terület hovatartozási kérdésének békés rendezését szorgalmazta, számos sajtótermék úgy értelmezte a kijelentést, hogy Argentína lényegében deklarálta abbéli igényét, hogy ismét ellenőrzése alá vonja a szigetcsoportot.

Nagy-Britannia az 1800-as évek közepe óta uralja a Falkland-szigeteket, Argentína viszont 1982-ben meglepetés-támadást indított a terület ellen azzal a céllal, hogy ellenőrzésük alá vonják a szigetcsoportot. Az ezután következő, három hónapos háború során a brit haderő győzedelmeskedett, nagy számban alkalmazott különleges erőkkel szétverték a demoralizált és rosszul felszerelt argentin haderőt. A konfliktusnak nagyjából 1000 halálos áldozata volt.

A konfliktus rendezését célzó egyeztetések során nem tisztázódott a Falkland-szigetek hovatartozása: a mai napig mind Nagy-Britannia, mind pedig az argentin alkotmány saját területeként kezeli a térséget. A szigetcsoportot amúgy jelentős többségben brit származású "falklandiak" lakják, mindössze 3400 fő és a brit haderő védi.

Meglepő lenne, ha a Falkland-szigetek irányítása miatt újabb brit-argentin háború robbanna ki, de az is meglepő volt, hogy a mostani, feszült geopolitikai légkörben egyáltalán ismét előkerült a szigetcsoporttal kapcsolatos vita.

Hegyi-Karabah

Örmény harckocsi Sztyepanakertnél, a 2020-as háború során. Fotó: Alex McBride/Getty Images

A 2020-as év végén másodszorra vívott egymással háborút Örményország és Azerbajdzsán a Hegyi-Karabah régió hovatartozása miatt, a konfliktusnak a súlyos örmény veszteségek, a gyors azeri területhódítás és Oroszország mediálása vetett véget. Oroszország békefenntartókat is küldött a régióba, hogy elkerüljék a konfliktus újbóli felhevülését a két volt szovjet tagállam közt.

Az ukrajnai háború elhúzódása, a súlyos orosz veszteségek és utánpótlási igények miatt azonban Oroszország régióban gyakorolt hatalma egyértelműen meggyengült, számos katonát, haditechnikai eszközt kellett kivonniuk többek közt a Hegyi-Karabah régióból is.

Örmény és orosz híradások szerint az orosz jelenlét meggyengülése miatt az azerbajdzsáni haderő több területen is támadásba lendült a térségben és stratégiai fontosságú hegycsúcsokat, átkelőket és egy falut is elfoglaltak az Artsak-enklávéban. Orosz források szerint a támadásnak véget vetettek az orosz békefenntartók, Azerbajdzsán pedig egyszerűen letagadta, hogy megtörtént volna a katonai akció, de reálisan tartani lehet attól, hogy mi lesz a régió stabilitásával akkor, ha elhúzódik az ukrajnai háború, annak ellenére, hogy most mindkét oldal jelezte szándékát a helyzet tartós rendezésére.

Az is látható, hogy Azerbajdzsán kezd kikacsintgatni az orosz medve árnyékából: egyre szorosabbra fűzik a viszonyukat a NATO-tag Törökországgal (akiknek a támogatása a 2020-as háború során is sokat jelentett), januárban pedig Ukrajnával is közös egyezményt írtak alá a hibrid háborús fenyegetések ellen, illetve a területi integritás védelmében. Aztán persze röviddel ezután Moszkvába látogatott Ilham Alijev azeri elnök, ahol szövetségi megállapodást írt alá Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Oroszország-Georgia

Grúz katonák a 2008-as orosz-grúz háborúban. Fotó: Cliff Volpe/Getty Images

A másik térség, ahol komoly változásokat hozhat az ukrajnai háború, illetve Oroszország haderejének, politikai hatalmának meggyengülése, az Georgia / Grúzia lehet. Az országban újra előkerült a NATO-csatlakozás kérdése, Junaser Burcsuladze védelmi miniszter épp az ukrajnai invázió előtt nyilatkozta azt, hogy érdemi védelmet csak a katonai szövetségben való tagság jelenthet Georgiának. Mint ismert, Oroszország 2008-ban elsősorban a NATO-hoz való csatlakozási szándék miatt támadta meg Georgiát, most, 2022-ben pedig Ukrajnát.

Az invázió kezdete után Szalome Zurabicsvili elnök nyíltan kifejezte szolidaritását az ukrán néppel, Georgiából pedig több száz, ha nem több ezer önkéntes utazott Ukrajnába, hogy az ukrán haderő oldalán harcoljanak. Az orosz invázió kezdetén a georgiai önkéntesekből alkotott légió volt számosságát tekintve talán a legnagyobb külföldi önkéntes formáció, eleinte számos, nyugati országból érkező önkéntest is ebbe az alakulatba integráltak, mielőtt megalapították volna az Ukrán Idegenlégiót.

Szintén felkavarta az állóvizet a térségben, hogy Dél-Oszétia nemrég hivatalosan is bejelentette, hogy beolvadnak Oroszországba. A térséget lényegében 2008 óta Oroszország ellenőrzi, viszont ebből a térségből is csapatokat kellett kivonnia az orosz haderőnek az Ukrajna elleni invázióban való részvételhez.

Nagy kérdés, hogy a georgiai kormány mit lép most, hogy látványosan gyengül Oroszország jelenléte a térségében és egyre több erőforrást emészt fel az ukrajnai háború. Az ország elnöke azt nyilatkozta nemrég, hogy nem akar semmi olyat tenni, ami "veszélybe sodorhatja Georgia stabilitását," de a közhangulat látványosan nem az oroszok pártján áll.

Címlapkép: Uriel Sinai/Getty Images