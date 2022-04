Újabb oroszországi szankciókról tárgyalhatott az ukrán elnök és a német kancellár

Zelenszkij szerint további oroszországi szankciókról tárgyaltak Scholz német kancellárral:

"Telefonbeszélgetésem volt Olaf Scholzcal, hangsúlyoztuk, hogy a háborús bűnök minden elkövetőjét azonosítani és büntetni kell" - közölte Zelenszkij hivatalos Twitter-fiókján.

"Megvitattuk továbbá az oroszellenes szankciókat, a védelmi és pénzügyi támogatást Ukrajnának" - tette hozzá.

Had a phone conversation with . We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. We also discussed anti-Russian sanctions, defense and financial support for Ukraine. @OlafScholz