Feladja a lengyel kormány a kapcsolatait a magyarral az orosz invázió miatt?

A lengyel PAP hírügynökség hétfői sajtóösszefoglalója szerint a DGP által megírt információnak (a lengyel kormány felad minden szorosabb kapcsolatot a magyar kormánnyal) az lehet a mozgatórugója, hogy a lengyelek a csehekkel és a szlovákokkal együtt azt feltételezték, hogy a magyar kormány oroszbarátnak tűnő hozzáállása az április 3-i választási kampány része volt. Mivel azonban Budapest a választások után is fenntartotta ezt a retorikát, így ez a V4-ek szemléletének mélyebb felülvizsgálatát kényszerítette ki.

A lapnak lengyel tisztségviselők most azt sugallják, hogy Magyarország Oroszországtól való függősége nagyobb lehet, mint amit a hivatalos makrogazdasági adatok jeleznek és a lap azt is vázolja, hogy a lengyelek most inkább a baltiak felé építhetnek ki szorosabb kapcsolatokat.

Közben a fenti lengyel hozzáállás kapcsán az a hétfői cikk is fontos, ami a Rzeczpospolitában jelent meg, miszerint várhatóan nem kerül a lengyel parlament elé az a törvényjavaslat, ami egy műkincs átadását engedélyezte volna Magyarország számára, viszonzásként egy tavalyi magyar lépésre.

A Fakt nevű lengyel lap már februárban megírta, hogy a PiS kormánypárt képviselőinek ötlete szerint odaadnák Magyarországnak Naldus Naldius firenzei író és festő azon kéziratát, amit akkor írt, amikor Mátyás király udvarában töltötte idejét. Akkor ez a sajtóinformáció nagy vihart kavart Lengyelországban, történészek és kormánypárti politikusok körében is. A lengyel gesztus azt a tavalyi magyar döntést viszonozta volna, hogy átadnánk azt az aranyozott páncélruhát, amely egykor II. Zsigmond Ágost 16. századi lengyel királyé volt.

A lap megszólaltatta a lengyel parlament alsóházának kulturális bizottsági elnökét, aki maga is szorgalmazta az említett kézirat átadásáról szóló törvényjavaslatot és most azt mondta:

szerinte a Szejm várhatóan nem fogja tárgyalni azt, mert tartósan jegelték azt, ami akár a kormány mandátumának végéig is fennmaradó helyzet lehet.

A lap megszólaltatott több kormánypárti képviselőt is, de egyikük sem mondott névvel konkrét okot, ezért a Rzeczpospolita cikke úgy fogalmaz:

Feltehető, hogy ez (a törvényjavaslat tartós jegelése – a szerk.) Jaroslaw Kacyznski miniszterelnök-helyettes döntése, aki a közelmúltban bírálta Magyarország miniszterelnökét az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontja miatt.

Kacyznski két interjúban is foglalkozott a minap a magyar kormány oroszügyi hozzáállásával: az egyik még közvetlenül az április 3-i választások előtt jelent meg, amelyben megengedő, kiváró álláspontot hangsúlyozott, aztán rá egy hétre már inkább elégedetlenségének adott hangot, miszerint a választások után sem változott érdemben a magyar kormány retorikája, igaz Orbán Viktor kormányfő az április 6-i nemzetközi sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy fontos megerősíteni a nemzetközi szövetségeket, az EU-n belüli elszigeteltség pedig nem reális.

Az április 8-i lengyel jelzésre másnap Orbán Viktor kormányfő egyértelműsítette, hogy elítéli a bucsai tömegmészárlást:

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnökének (b) és Jarosław Kaczynski, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt elnökének, Lengyelország miniszterelnök-helyettesének találkozója (j) Varsóban 2021. június 30-án.