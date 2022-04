Videó: nagyon komoly, nyugati fegyvereket kaptak az Ukrajnát támogató külföldi önkéntesek

Az alábbi videót nemrég tette közzé az Ukrajna oldalán harcoló, fehérorosz önkéntesekből álló Kastuś Kalinoŭski zászlóalj. Az látható rajta, hogy modern, többségében nyugati fegyvereket vesznek kézhez.

Belarus foreign legion Christmas. Unboxing brand new SCAR-L and US made Upgraded RPG-7 and Stingers pic.twitter.com/fmxZQxH1Iz