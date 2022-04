Ismét Kijevet bombázták az oroszok, és lengyel zsoldosokat öltek meg

Egy Kijev külvárosában lévő katonai objektumra mért csapásról és egy lengyel zsoldoskülönítmény felszámolásáról tett bejelentést Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője péntek délelőtti hadijelentésében.

Konasenkov szerint nagy hatótávolságú, tengeri indítású Kalibr rakéták mértek csapást egy katonai létesítményre Kijev Zsuljani külvárosában a Vizar gépgyárra, megsemmisítve a létesítményben a nagy és közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszerek, valamint hajó elleni rakéták gyártó- és javítóműhelyeit.

Csütörtökön elsüllyedt az orosz Fekete-tengeri flotta zászlóshajója, a Moszkva rakétahordozó cirkáló. Az orosz védelmi minisztérium szerint a hajón lőszerrobbanás történt, meg nem erősített ukrán állítás szerint azonban a cirkálót Neptun típusú ukrán rakéták találták el.

Az orosz szóvivő pénteken kilátásba helyezte, hogy az orosz haderő fokozni fogja a kijevi célpontokra mért rakétacsapások számát és erejét, válaszul az orosz területet ért "terrortámadásokra vagy szabotázsakciókra".

Csütörtökön az oroszországi Brjanszk és Belgorod megyét is ukrán csapások érték.

Konasenkov pénteken közölte, hogy egy orosz Sz-400-as rakétarendszer visszatérés közben megsemmisített egy Brjanszkot támadó Mi-8-as helikoptert. Emellett egy Szu-27-es repülőgép és nyolc drón lelövéséről, valamint a Tocska-U rakták egyik indítóállásának felszámolásáról is beszámolt.

A tábornok tájékoztatása szerint az orosz rakétaerők a Harkiv megyei Izjumszke településen likvidálták egy lengyel katonai magáncég zsoldoskülönítményét. Mint mondta, a csapás következtében akár 30 lengyel zsoldos is életét veszthette.

Konasenkov szerint az orosz fegyveres erők az éjszaka folyamán 221 ukrán katonai célpontra, köztük 12 parancsnoki állásra, 176 erődítményre és élőerő-összpontosulásra, valamint 12 tüzérségi lőállásra mértek csapást.

Az oroszok és az ukránok által közölt adatokat a megsemmisített célpontokról mindig érdemes fenntartással kezelni, amíg azt nem igazolta független forrás. A felek ugyanis jellemzően a valósnál magasabb számot közölnek, amikor az ellenség veszteségeiről számolnak be - saját valós veszteségeiknél pedig alacsonyabb számot közölnek.

Andrej Klimov orosz parlamenti képviselő, az Egységes Oroszország kormánypárt külügyi bizottságának alelnöke pénteki moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az ukrán fegyveres testületek tagjai és külföldi "zsoldosok" mellett "NATO-országok katonái" is estek orosz fogságba. Azt ígérte, hogy bírósági eljárás keretében be fogják őket mutatni, "és az egész világ meglátja, hogy mi is történt valójában".

Alekszandr Basztrikin, a Nyomozó Bizottság (SZK) elnöke egy Rosztov-na-Donuban megtartott tanácskozáson azt mondta, hogy brit, amerikai, norvég és kanadai harcosok ellen indult eljárás. Elmondta, hogy

Ukrajnába 25 államból, köztük 21 NATO-tagországból érkeztek fegyverszállítások.

