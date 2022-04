Bejelentették az oroszok, hogy milyen komoly támadásokat hajtottak végre Ukrajna területén

Portfolio 2022. április 16. 11:44

Az orosz erők nagy hatótávolságú precíziós rakétákkal mértek csapásokat összesen 16 ukrán katonai létesítményre, köztük ukrán fegyverraktárakra és katonai javítóüzemre is, és mindezek mellett lelőttek egy Szu25-ös repülőgépet is – jelentette be az orosz védelmi minisztériumi szóvivő szombaton az orosz TASzSz és Interfax hírügynökségek jelentései alapján. Ezek alapján tehát már jobban látszik, hogy miért voltak Ukrajna számos területén hajnalban légiriadók és milyen módon igyekezett megtorolni Oroszország azt, hogy állítólag két ukrán rakéta nyomán süllyedt el a Fekete-tengeri flotta zászlóshajója, a Moszkva.