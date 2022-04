Mariupol védői ultimátumot kaptak, de nem adják meg magukat - Itt vannak a legfontosabb hírek a háborúról vasárnap

Az Institute for the Study of War politikakutató szervezet osztotta meg a térképet, amelyen a frontvonalak jelenlegi helyzete látható. Az éjszaka és vasárnap hajnalban egész Ukrajna szerte szóltak légvédelmi szirénák, Kijevet és Lvivet is érték rakétatámadások, amelyekkel az orosz hadsereg vélhetően a Moszka nevű, ukránok által elsüllyesztett cirkálóját torolta meg.

Az oroszok Kelet-Ukrajnába, a Donbaszban koncentrálják az erőiket, így a legsúlyosabb harcok valószínűleg ezen a területen zajlanak majd az elkövetkezőkben.