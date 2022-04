Nem csitul az orosz-ukrán háború, de Mariupol még mindig tartja magát

Lassan két hónapja zajlik az orosz-ukrán háború és egyelőre nem is látszik a megoldás, ami majd elvezethet a békéhez. Az viszont már most látszik, hogy hatalmas összeg kell majd Ukrajna újjáépítésére, hiszen az ipari és közlekedési infrastruktúra komoly károkat szenvedett el, naponta látni képeket szinte teljesen lebombázott városokról. Az első becslések szerint százmilliárd dolláros nagyságrendűek a károk, vagyis Magyarország egyéves nemzeti összterméke is kevés lenne az újjáépítéshez.