Sosem látott felvétel került elő az ukrán háború egyik legvéresebb csatájáról

Nem ez az első sisakkamerás videó, amely a Hosztomel mellett található reptérért folytatott küzdelemről került fel az internetre; korábban egy másik deszantosalakulatot és egy Ka-52-est is láthattunk akcióban.

A legújabb videón az látható, hogy egy orosz deszantos egy Mi-17-essel földet ér, majd bajtársaival szétszéled a minimális fedezéket kínáló kifutópályán. A videó második felében valamilyen lakónegyednek tűnő területen harcolnak, aztán egy járművön (talán egy BMD-páncéloson) száguldanak el a megsemmisült An-225 „Mriját,” a világ legnagyobb repülőgépét tartalmazó hangár mellett. A deszantos egyébként egy AK-12-est szorongat, ez az orosz haderő legmodernebb kézifegyvere.

Another video from the February 24 air assault operation at Hostomel with members of the VDV’s 45th Spetsnaz Brigade. https://t.co/RvcErJLEWn