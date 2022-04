Az oroszok visszavonultak keletre, de közben Kijevet és Lvivet is bombázzák

Portfolio 2022. április 19. 08:17

Mariupol védőit körbevették az orosz erők, a rommá lőtt város védői gyakorlatilag az Azovstal vasművek területére szorultak vissza. Ennek ellenére továbbra is Ukrajna irányítja a várost, de az ukrán elnök további légitámadásokra és egy esetleges tenger felőli invázióra számít. Eközben Kijev környékén újra rákétatámadásról számoltak be, a fővárosban ismételten megszólaltak a szirénák. Lvivet is rakétatámadás érte, a támadásban legalább 6 ember életét veszítette. Legfrissebb hétfői híreink egy cikkben.