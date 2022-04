Az utolsó védők tartják Mariupolt, keleti irányból új orosz támadás indult

Mariupolt körbevették az orosz erők, a rommá lőtt város védői gyakorlatilag az Azovstal vasművek területére szorultak vissza. Az orosz erők ultimátumot adtak a városnak, a megmaradt ukrán védők azonban elutasították és továbbra is az acélgyárban húzzák meg magukat. Bár jelenleg még mindig Ukrajna irányítja a várost, de az ukrán elnök további és egy esetleges tenger felőli invázióra számít. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ennek kapcsán tegnapi beszédében arra figyelmeztetett, hogy Oroszország újabb nagyszabású offenzívát indított az ország keleti részén. Eközben Kijev és Lviv környékén újra rákétatámadásról számoltak be, a fővárosban ismételten megszólaltak a szirénák. A legfontosabb híreink a háború alakulásáról kedden, percről percre.1. Az ukrán vezérkar hétfőn közölte : megfigyelései alapján arra jutott, hogy Oroszország megindította kelet-ukrajnai offenzíváját, fokozva a támadásokat Donyeck és Harkiv régióban.2. Mariupol védői gyakorlatilag az Azovstal vasművek területére szorultak vissza, ennek ellenére továbbra is Ukrajna irányítja a várost.3. Egy ukrán miniszter szerint a februárban indult orosz invázió óta Ukrajna infrastruktúrájának akár 30 százaléka is megrongálódhatott vagy megsemmisülhetett.4. A Fehér Ház közlése szerint Joe Biden amerikai elnök jelenleg nem tervez ukrajnai látogatást, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő felhívása ellenére sem.5. Az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint Oroszország ukrajnai offenzívája a második szakaszába lépett 6. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is megerősítette , hogy megkezdődött Oroszország katonai akcióinak következő szakasza Ukrajnában7. Eduard Baszurin, szakadár vezető szerint az oroszbarát erők megkezdték megrohamozni az Azovstal acélgyárat az ostromlott Mariupol kikötővárosba.8. Az orosz erők elfoglalták Kreminna városát a kelet-ukrajnai Donbász régióban.9. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közölte , hogy Moszkva csak hagyományos fegyvereket fog bevetni Ukrajnában, azaz a háború jelenlegi szakaszában nem tervezik a nukleáris arzenál bevetését