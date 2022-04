Pusztító rakétaesővel indult meg az ukrajnai háború második szakasza

Mind Oroszország, mind Ukrajna politikai és katonai vezetése deklarálta ma, hogy megkezdődött a háború második szakasza, amely a Donbasz-térségért fog folyni.

Az orosz haderő látszólag átfogó offenzívába kezdett, melyet rakéta-sorozatvetőkkel nyitottak meg.

Outgoing Russian MLRS fire near Donetsk, targeting Ukrainian positions near Horlivka. pic.twitter.com/NBPVwyDgdc

A becsapódásokról készült felvételek alapján komoly pusztítás történhetett azokban a térségekben, melyeket az oroszok éjjel, illetve a nap folyamán lőttek.

Moment Russian MLRS salvo hit on Ukrainian positions reportedly around the Donetsk Oblast earlier tonight. pic.twitter.com/Q1zl6Btw7Y