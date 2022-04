Videó bizonyítja, hogy az oroszok újabb városokat akarnak elcsatolni Ukrajnától

Az orosz Zvezda hírcsatorna tett közzé egy videót arról, hogy az orosz haderő és segítőik „nácimentesítették” Bergyanszk városát, ami azt jelenti, hogy leszedték az ukrán szigonyos címert a városházáról és kitűzték az épületre, illetve a város főterére az Orosz Föderáció zászlaját.

Berdyansk: the coat of arms of Ukraine is removed from the city executive committee buildingZaporozhye region pic.twitter.com/7PuqZz3ZMr