Már Amerika szerint is összeszedte magát az orosz haderő, pokoli harcok készülnek – itt vannak a legfontosabb hírek szerdán

Portfolio 2022. április 20. 08:20

Tegnap több település térségében végrehajtott rakétatüzérségi támadással megkezdte az orosz haderő az Ukrajna ellen indított invázió második fázisát, vélhetően több kelet-ukrajnai város ellen is koncentrált szárazföldi támadásra fog sor kerülni. Több nyugati ország is újabb fegyverszállítmányokat jelentett be az ukrán haderőnek. Mariupol a végóráit éli, az oroszok propaganda-gyártásra kezdték el felhasználni a nyugati hadifoglyokat. Legfontosabb híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán.