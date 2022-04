Orosz tábornokokat és védelmi vállalatokat szankcionálnak a britek

Liz Truss külügyminiszter ma azt mondta, hogy az új szankciókat azok ellen fogják bevezetni, akiknek "ukrán vér tapad a kezéhez", köztük a Bucsát megszálló egység parancsnoka ellen.

Az ukrán nép elleni orosz támadás romlottsága mindenki számára nyilvánvaló

- fogalmazott.

Szándékosan támadnak kórházakat, iskolákat és közlekedési csomópontokat Mariupolban és azon túl - ahogyan tették ezt Csecsenföldön és Szíriában is

- mondta Truss.

Az Egyesült Királyság rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát, és számon kéri Putyint és rezsimjét. A mai újabb szankcióhullám azokat a tábornokokat és védelmi vállalatokat sújtja, akiknek vér tapad a kezéhez

- mutattak rá a célpontokra.

NEWS: Today I announce new sanctions on those with Ukrainian blood on their hands including the commander of the unit which occupied Bucha and other individuals and businesses supporting Putin’s military.We are relentless in support of Ukraine. https://t.co/kUMdnKjJ5D