Putyin gratulált Szergej Sojgunak

Most felvételek láttak napvilágot Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter és az orosz államfő közötti megbeszélésről, amelyen Putyin úr azt mondta, hogy azt szeretné, ha az üzemet biztonságosan blokád alá vennék, hogy még "egy légy" se tudjon átmenni rajta.

A televízióban közvetített találkozó során Sojgu azt mondta, hogy a mariupoli Azovsztal acélgyárat "biztonságosan elzárták", míg a kikötőváros többi részét "felszabadították".

Sojgu azt is elmondta, hogy az orosz erők "minden óvintézkedést megtettek a civil életek megmentése érdekében", és a "megmaradt nacionalisták" most az acélműben rejtőzködnek.

Putyin felszólította az ukrán erőket, hogy "tegyék le a fegyvert", majd az ostromlott városban végrehajtott katonai akciót "sikernek" nevezte.

Közölte védelmi miniszterével: Sikeresen befejezték a Mariupol felszabadítására irányuló harci erőfeszítést. Engedje meg, hogy gratuláljak Önnek ebből az alkalomból, és kérem, tolmácsolja gratulációmat a csapatoknak.

