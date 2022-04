Csak De Gaulle és Chirac tudott jobb második fordulós eredményt elérni, mint Macron

A francia Ötödik Köztársaság történetére visszatekintve úgy tűnik, a legjobb második fordulós eredményeket egy Le Pen ellen való küzdelemben lehet elérni.

Az előzetes eredmények szerint 58 százalék feletti eredménnyel győzött Emmanuel Macron riválisa, Marine Le Pen fölött a francia elnökválasztás második fordulójában. Bár 2017-es győzelme nagyobb volt – akkor a szavazatok 66,1 százalékát szerezte meg –,

eredménye jónak tekinthető a francia Ötödik Köztársaság eddigi második fordulós eredményeivel összehasonlítva.

Bár győzelmének aránya bőven elmarad Charles De Gaulle 1958-as 78,5 százalékától, vagy Jacques Chirac 2002-es, rekordot jelentő 82,2 százalékától, Valéry Giscard d’Estaign, François Mitterand, Nicolas Sarkozy és François Hollande eredményét is felülmúlta, sőt, szűken, de valószínűleg Georges Pompidou 1969-es győzelmét is. Az eredmény azt is bizonyítja, hogy az Ötödik Köztársaságot megalapító De Gaulle első győzelmét leszámítva a Macron mostani eredményéhez hasonló arányban csak radikális jobboldali jelölttel szemben sikerült győzni, hiszen Chirac 2002-ben Jean-Marie Le Pent, a mostani elnökjelölt apját győzte le, Macron pedig 2017-ben Marine Le Pent.

Charles De Gaulle, 1958: 78,5%

Charles De Gaulle, 1965: 55,2%

Georges Pompidou, 1969: 58,2%

Valéry Giscard d'Estaing, 1974: 50,8%

François Mitterrand, 1981: 51,8%

François Mitterrand, 1988: 54,0%

Jacques Chirac, 1995: 52,6%

Jacques Chirac, 2002: 82,2%

Nicolas Sarkozy, 2007: 53,1%

François Hollande, 2012: 51,6%

Emmanuel Macron, 2017: 66,1%

Címlapkép: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images