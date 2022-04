Putyin nagyon kemény fába vágta a fejszéjét, Ukrajna újabb orosz tábornokokat ölhetett meg - Itt vannak a legfontosabb hírek vasárnap

Május 9-én lesz a Győzelem Napja, amikor Oroszországban és több volt szovjet tagállamban is a Nagy Honvédő Háborúra, vagyis a Szovjetuniónak a náci Németország fölötti győzelmére emlékeznek. Ilyenkor minden évben látványos katonai felvonulást tartanak Moszkvában, amellyel nemcsak a dicsőséges múltat ünneplik, hanem Oroszország jelenlegi erejét is demonstrálják. Idén május 9-én Vlagyimir Putyin orosz elnök számára minden eddiginél fontosabb lesz ez a demonstrálás, ezért muszáj látható győzelmet felmutatnia az eddig összességében orosz részről kudarcosnak tekinthető ukrajnai háborúban. Ennek jegyében hétfő éjjel hivatalosan is megindult a „különleges művelet” második szakasza, amelynek célja most már nem Ukrajna nagy részének elfoglalása, hanem csak Donyeck és Luhanszk megyék bevétele. Ez a jóval kisebb cél feltehetően sikerülni is fog az orosz haderőnek, a kérdés, mire számíthatunk a május 9-i győzelmi menet után.