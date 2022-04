A legnagyobb titokban fontos emberek jártak Kijevben, pokolian nehéz dolga van az oroszoknak Ukrajnában

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság néhány napja indította el "Menedekes" elnevezésű applikációját, ahol az Ukrajnából menekülők előzetesen be tudják nyújtani menedékes kérelmüket. Az applikációt már több százan megnyitották. Az elektronikus menedékes elismerés iránti kérelem űrlapot előzetesen már 41 fő nyújtotta be. Az adatok elektronikus rögzítését követően továbbra is szükséges személyesen megjelenni a fénykép és ujjnyomat rögzítése céljából. Az applikációt a Főigazgatóság saját erőforrásokból készítette el és az Informatikai Főosztálya munkatársai fejlesztették ki rövid idő alatt. (MTI)