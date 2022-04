A moldovai szakadárok szerint Európa legnagyobb lőszerraktára felé lőttek az ukránok

Egyre inkább eszkalálódik a helyzet a hivatalosan Moldovához tartozó, de harminc éve függetlenségét önkényesen kikiáltó Dnyeszter Menti Köztársaságban, ahol mintegy 1500 orosz „békefenntartó” állomásozik évtizedek óta.

A transznisztriai szakadár régió belügyminisztériuma szerda délelőtt közzétette, hogy drónokat indítottak, illetve tüzeltek Ukrajna felől.

Az elmúlt éjjel számos drónt láttak Cobasna település felett a Ribnica régióban. A repülőgépeket Ukrajnából indították el a Dnyeszteren túli területre. Április 27-én reggel 8:45-kor ukrán oldalról lövések dördültek el a Dnyeszteren túli Cobasna falu irányába. Áldozatokról egyelőre nem érkezett információ. Emlékeztetjük Önöket, hogy Cobasna faluban van egy fegyverraktár. Szakértők szerint ez Európa legnagyobb lőszerraktára

– írta a közlemény.

Ahogy arról korábban mi is írtunk, valóban Cobasna településen található Kelet-Európa legnagyobb lőszerraktára. A Transznisztria északi részén, az ukrán határtól csupán 4 kilométerre található Cobasna településen kialakított raktárban becslések szerint 22 ezer tonna fegyver, lőszer található, amelyet a helyi orosz erők felügyelnek. A fegyverek egy része a 14. szovjet hadsereghez tartozott, másik részét pedig az egykori NDK-ból és Csehszlovákiából vonták ki a szovjet csapatok kivonulásával párhuzamosan a hidegháború vége után.

Azután még inkább az érdeklődés középpontjába került a Moldova szerint súlyos biztonsági kockázatot jelentő fegyverraktár helyzete, hogy 2020 augusztusában Bejrútban felrobbant egy nagy mennyiségű – fegyvergyártás céljából felhalmozott – ammónium-nitrát-készletet tároló raktár. Chisinau attól tart, hogy a jelentős részben lejárt szavatosságú lőszereknél olyan kémiai folyamatok indulhatnak be, amelyek hatalmas károkat okozó robbanást idézhetnek elő.

A moldáv tudományos akadémia tanulmánya szerint a raktár esetleges felrobbanása a Hirosimára vagy a Nagaszakira ledobott atombombák hatásával lenne egyenértékű.

Az elmúlt órákban több incidenst is jelentettek a Dnyeszter Menti Köztársaságból. Ukrajna szerint ezek valójában az oroszok által végrehajtott hamis zászlós műveletek, amellyel konfliktust akarnak generálni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Transznisztriában állomásozó orosz csapatok már csak parancsra várnak. Korábban egy orosz katonai vezető azt mondta, elnyomják a moldovai oroszajkú lakosságot, Oroszország pedig szárazföldi folyósó létesítését tervezi a Krímből a transznisztriai régió felé, amelyet Ukrajna és Moldova ölel körbe.

Az Institute for the Study of War (ISW) nevű amerikai agytröszt szerint is Oroszország hamis zászlós műveleteket hajt végre a Dnyeszteren túl – írja a Sky News.

Az ISW szerint a Dnyeszteren túli zászlóaljak valószínűleg nem elegendőek ahhoz, hogy egyedül támadást indítsanak a közeli ukrajnai Odessza fekete-tengeri kikötővárosa ellen, és valószínűleg az oroszok sem tudják őket annyira megerősíteni, hogy ezt lehetővé tegyék számukra.

A jelentés szerint azonban a csapatok korlátozottabb támadásokat támogathatnának Odesszától északnyugatra, esetleg pánikot kelthetnének és pszichológiai hatást válthatnának ki, ami kedvezne a dél-ukrajnai orosz hadműveleteknek.

A kutatóintézet arra is figyelmeztetett, hogy Oroszország megpróbálhatja destabilizálni Moldovát azáltal, hogy hivatalosan elismeri a szakadár Dnyeszter Menti Köztársaságot.

(Mint tette azt az ukrajnai Donyecki és Luhanszki Népköztársasággal.)

Bármilyen ilyen tevékenység jelentősen növelné a feszültséget és a félelmeket Moldovában és a szomszédos Romániában, további nyomást gyakorolna a NATO-ra, esetleg „olcsó” győzelmet hozna Putyinnak, és elterelné a figyelmet Oroszország kelet-ukrajnai munkájáról

– írja a jelentés.

Szerintük a hamis zászlós támadások és az ezekre adott orosz és moldovai szakadár reakciók riasztók, a NATO-nak és a Nyugatnak pedig kötelessége átgondolni a legveszélyesebb cselekvési irányokat, és felkészülni az ezekkel való szembenézésre.

Several terrorist attacks have taken place in the Russian-occupied territory of () in the last 24 hours.According to Ukrainian intelligence, plans to launch missile strikes on this pseudo-state to accuse of this. #Moldova