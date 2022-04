Oroszország népszavazást akar tartani az elfoglalt Herszonban, a lakosság nem kér belőle

Herszon az első és mindeddig az egyetlen ukrán nagyváros, amelyet az orosz erőknek sikerült elfoglalniuk. A város a Krímhez közel, kulcsfontosságú területen található, ugyanis nem messze folyik az a csatorna, amely az Oroszország által 2014-ben megszállt félsziget vízellátását biztosítja, és amelyet az ukránok akkor elzártak.

Az oroszok már egy ideje próbálkoznak a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság mintájára egy Herszoni Népköztársaság kikiáltásával, mindeddig sikertelenül. A CNN ukrán tisztviselőktől úgy értesült,

a népszavazást április 27-ére, vagyis mára tervezték, de ez végül elmaradt,

egy nappal korábban pedig újabb kormányzati tisztviselőket neveztek ki az elfoglalt városban.

Herszonban már több tüntetés is kitört az orosz megszállók ellen, amelyeket azok feloszlattak. A közösségi médiában terjedő fotók és videók szerint újabb tüntetés tört ki szerdán, a tömeget az orosz erők könnygázzal igyekeznek szétoszlatni, géppuskalövések is hallhatók.

Frissítés! Jelentések szerint hárman égési sérüléseket szenvedtek, egy ember lába pedig eltört a rendőri oszlatás során.

Közben a városból több ezren menekülnek Ukrajna még el nem foglalt részei felé az orosz megszállás elől. A herszoni lakosok attól is tartanak, hogy az oroszok besorozzák a hadseregbe a katonakorú ukrán férfiakat, „ágyútölteléknek” használva őket.

Rally in support of Ukraine in Kherson. Russian occupation forces used tear gas and stun grenades to disperse it https://t.co/IZ9EZD0Y45