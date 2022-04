Az eddigi legnagyobb orosz légicsapás érte a mariupoli acélművet

A hatalmas területen fekvő, óriási föld alatti folyósórendszerrel rendelkező Azovsztal acélgyárban több száz védő – köztük az Azov ezred tagjai – és civil barikádozta el magát. Bár Vlagyimir Putyin korábban az acélgyár ostromának leállítását és az üzem blokád alá vételét rendelte el, a harcok továbbra is folynak.

Tegnap éjjel az eddigi legerősebb csapás érte az üzemet. Először hét Tu-22M3-as repülőgépet vetettek be. Ezután több mint 50 légicsapás következett. Vagy Szu-25-ösök, vagy Szu-24-esek voltak. Nem tudom pontosan megmondani, mivel az óvóhelyen voltunk. A bombázás ott zajlott, ahol a súlyos sebesültek vannak, a kórházban

– mondta el Mihajlo Versinyin, a mariupoli járőrszolgálat vezetője, aki jelenleg is az Azovsztal területén tartózkodik.

Versinyin szerint halottak és sebesültek vannak a romok alatt.

A közösségi médiában terjedő egy felvételen ásóval próbálják menteni az embereket a romok alól. A Kyiv Post szerint a műtőszoba teljesen megsemmisült, ami lehetetlenné teszi a sebesültek ellátását.

