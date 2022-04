Életét vesztette egy brit veterán Ukrajnában – önkéntesként harcolhatott az ukránok mellett

A tárca tájékoztatása nem tért ki arra, hogy a két brit mit csinált Ukrajnában, és arra sem, hogy az elhunyt milyen körülmények között lelte halálát, illetve az eltűnt britnek hol és mikor veszett nyoma.

A Sky News brit kereskedelmi hírtelevízió ugyanakkor meg nem nevezett forrásokra hivatkozva csütörtök este arról számolt be, hogy

mindketten az ukrán fegyveres erők oldalán harcoltak az orosz invázió ellen.

A tévétársaság értesülése szerint a meghalt brit állampolgár neve Scott Sibley.

A Sky News úgy tudja, hogy Sibley a brit fegyveres erők veteránja volt.

A londoni külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy az Ukrajnában eltűnt brit ügyében a tárca sürgősséggel próbál további információkhoz jutni.

