Listát közölt az orosz Pravda arról, hogy melyik NATO-országokat kellene megtámadni

A Pravda.ru szerzője, Ljuba Lulkó arról tett közzé cikket az online portálon, hogy szerinte abból kiindulva, hogy a brit kormány legitim katonai célpontoknak nevezte (az ukránok számára) Oroszország lőszerraktárait, az orosz haderőnek is legitim célpontnak kellene tekintenie azokat a NATO-lőszerraktárakat, melyekből az ukrán haderőt szerelik fel a nyugati országok.

Írása abból a kijelentésből indul ki, melyet Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője tett a napokban, aki szintén James Heappey brit politikus kijelentésére reflektált, aki legitim katonai célpontoknak nevezte az orosz lőszerraktárakat. Zaharova azt írta: a brit fegyverek is az ukrajnai konfliktus elhúzódásához vezetnek és így ukránok halálát okozzák.

A Pravda konkrét országokat is megnevezett, melyeket szerintük Oroszország Kalibr-cirkálórakétákkal támadhat meg:

Csehország

Lengyelország

Szlovénia

Törökország

Németország

Amerikai Egyesült Államok

Illetve a listára külön nem írták fel Romániát, de azt írják mégis, hogy első körben Románia és Lengyelország ellen indulna támadás; Románia ellen azért, mert ők szerintük Transznyisztria megtámadására készülnek, hogy a moldávokat segítsék, Lengyelország ellen pedig azért, mert a NATO legfontosabb fegyverszállítmányozási központja Ukrajnába.

Arról is írnak, hogy egyes országok, mint például Bulgária, nem hivatalos úton támogatják Ukrajnát.

Végül azt is érdemes megjegyezni, hogy a Pravda szerint egy ilyen támadás biztosan világháborúhoz vezetne, de azt írják: szerintük ezt az Egyesült Államok és szövetségesei elvesztenék.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a lap ír Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kijelentéséről is, aki deklarálta, hogy Magyarország nem szállít Ukrajnának fegyvereket és nem is engedi át a fegyverszállítmányokat, de nem fűznek hozzá sem méltató, sem elítélő kommentárt.

Az orosz Pravda lap elsősorban arról ismeretes, hogy a kommunista párt szócsöve volt a Szovjetunió idejében, de a rendszerváltás után kettévált egy online (orosz kormánypárti) és egy offline (kommunista) publikációra. A két lapnak hivatalosan semmi köze egymáshoz, más a tulajdonosi háttér és a szerkesztőség összetétele is. Alapvetően az online verzió az olvasottabb, amely nemzetközi jelenléttel is bír.

Címlapkép: orosz hadihajó egy 2005-ös hadgyakorlaton. A címlapkép értelemszerűen illusztráció. Fotó: China Photos/Getty Images