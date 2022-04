200 tankot küld Ukrajnának Lengyelország

200 darab T-72-es harckocsit és „több tucat” meg nem nevezett típusú gyalogsági szállítójárművet küld az ukrán haderőnek Lengyelország – írja a Reuters a Polskie Radio információi alapján.

Hivatalos források még nem erősítették meg a rádió értesülését, viszont Mateusz Morawiecki miniszterelnök már beszélt korábban arról, hogy Lengyelország páncélozott járműveket küld Ukrajnának.

Lengyelország körülbelül 600 T-72-es harckocsival rendelkezik, ebből durván 380 T-72M1-es vagy annak valamilyen modernizált alváltozata, durván 230 darab pedig PT-91 Twardy típusú, Lengyelországban gyártott, modernizált T-72-es alvariáns. Nem tudni, hogy pontosan milyen megoszlásban részesül Ukrajna a harckocsitípusokból.

Korábban szó volt arról is, hogy az Ukrajnába küldött T-72-esekért cserébe Nagy-Britannia Challenger 2-es típusú harckocsikat biztosít Lengyelországnak, erről most sem a Polskie Radio, sem a Reuters nem számolt be.

Update: más médiaforrások szerint már meg is történt a harcjárművek átadása az ukrán haderő számára. Harckocsik mellett ráadásul az ukránok 2Sz3-as önjáró lövegeket és BM-21 Grad rakéta-sorozatvetőket is kaptak Lengyelországtól.

Címlapkép: lengyel T-72-es egy múzeum udvarán. Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto/NurPhoto via Getty Images