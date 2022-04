Gátlástalan támadást hajtott végre Oroszország, NATO-tagországok is célkeresztbe kerülhetnek - Itt vannak a legfontosabb pénteki hírek

Csütörtök este két hatalmas robbanás rázta meg Kijevet, miközben António Guterres ENSZ-főtitkár a városban járt, és találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Az oroszok által végrehajtott támadásban legalább egy ember életét vesztette és többen megsérültek. Ezt követően sorra érkeztek a beszámolók arról, hogy Ukrajna más részein is robbanások voltak. A Donbaszban, ahol az Egyesült Államok szerint Oroszország „lassú és egyenetlen” haladást ér el, pedig heves tűzharcok voltak az orosz és az ukrán hadsereg katonái között. Közben Szerhij Lescsenko ukrán elnöki tanácsadó arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin NATO-tagállamokat is meg fog támadni. Ezt megelőzően az orosz Pravda tett közzé listát azokról az országokról, amelyeket a portál szerint meg kellene támadnia Oroszországnak.Az elmúlt órák legfontosabb hírei a háborúról:1. Két hatalmas robbanás rázta meg Kijevet, nem sokkal az ENSZ-főtitkár és az ukrán elnök találkozóját követően.2. Az Oroszország által végrehajtott támadásban a Sky News beszámolója szerint legalább egy ember meghalt és több megsebesült.3. A rakétatámadások mellett heves tűzharcok zajlottak a Donbaszban, ahol Amerika szerint Oroszország „lassú és egyenetlen” haladást ér el.4. Szerhij Lescsenko ukrán elnöki tanácsadó arra figyelmeztetett , hogy Vlagyimir Putyin NATO-tagállamokat is meg fog támadni.