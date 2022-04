Amerikai fegyverekkel tuningolják fel az ukránok a zsákmányolt orosz katonai járműveket

Néhány órája került fel a közösségi médiába az ukrán haderő 1-es számú Önálló Különleges Szolgálati Dandárjának videója, melyen egy Oroszországtól zsákmányolt, majd átalakított Urál Tornádó-U 6x6-os páncélozott teherautót mutatnak be. A jármű ukrán felségjeleket visel, illetve láthatólag átalakításokat is végeztek rajta az ukránok. A leglátványosabb ezek közül talán a vezetőfülkére szerelt lövésztorony és benne egy vélhetően az Egyesült Államoktól kapott Browning M2-es géppuska.

: The 1st Independent Special Service Brigade of the Ukrainian Army operating a captured Russian Tornado-U Ural-63704-0010 6x6 Heavy utility truck- but with an American-supplied Browning M2 12.7x99mm HMG added for more firepower. #Ukraine