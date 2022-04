Felkavaró képek: porig bombázta Oroszország az Azovsztal-üzemet

A Maxar műholdcég ma friss képeket tett közzé a mariupoli Azovsztal-üzem területéről: látható rajta, hogy a komplexum szinte teljesen megsemmisült az orosz bombázások következtében.

new satellite imagery of devastated Mariupol; images taken April 29. Images 1-3: what remains of the Azovstal steel plant, where thousands of Ukrainian/Azov soldiers are holed up, plus hundreds (thousands?) of civilians. @Maxar