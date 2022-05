Putyin totális mozgósítást hirdethet, robbanások Belgorod felett - Legfontosabb háborús híreink hétfőn

Folyamatosan növekszik annak a kockázata, hogy az ukrajnai háború átgyűrűzik Moldovába is, melynek szakadár Dnyeszteren túli régiójában 1992 óta orosz katonák állomásoznak. A térségben több robbanás is történt az elmúlt egy hétben, az oroszok és a moldovaiak (illetve a Nyugat és Ukrajna) egymást vádolják azzal, hogy háborút akarnak eszkalálni az országban. Bár Moldova is óvatosan közeledett a közelmúltban a NATO és az EU felé, irányukba a nyugati támogatás közel sem olyan szoros és sokrétű, mint Ukrajna esetében. Jelen állás szerint elmondható, hogy a moldovai haderő egyáltalán nincs megfelelően felkészítve arra, hogy egy háborús helyzetet rendezzen.