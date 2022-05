Itt a hivatalos álláspont: Magyarország a haladékkal sem támogatja az embargót az orosz olajra!

Ebben a formában felelősen nem támogatható az Európai Bizottság újabb, Oroszországgal szembeni szankciós csomagja, az ugyanis lerombolná Magyarország energiaellátásának biztonságát - szögezte le a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Üzbegisztánban.

Szijjártó Péter a taskenti repülőtérről bejelentkezve arról számolt be, hogy a brüsszeli testület által előterjesztett javaslatok számos újabb korlátozást tartalmaznak orosz és fehérorosz szervezetekkel és személyekkel szemben, illetve különböző termékek importjára és exportjára, bizonyos gazdasági tevékenységekre vonatkozóan.

"Mindezekkel az intézkedésekkel együtt tudunk élni, bár nyilván ezek hatékonyságáról lehet vita, de most nincsen itt az ideje az okoskodásnak, hiszen háború zajlik a szomszédságban" - jelentette ki az MTI szerint.

Emellett ugyanakkor betiltanák az Oroszországból Európába irányuló kőolajszállítást, mégpedig rövid határidővel, Magyarország esetében a jövő év végétől

- tette hozzá. Szijjártó Péter aláhúzta:

hazánk energiaellátása jelenleg biztosított, stabil lábakon és alapokon áll, ez a szankciós csomag azonban ezt "teljes mértékben lerombolná", így lehetetlenné válna a gazdaság működéséhez szükséges mennyiségű kőolaj beszerzése.

"Ez nem politikai akarat hiányának a kérdése, nem szándék kérdése, nem időtartam kérdése, hanem egészen egyszerűen fizikai, földrajzi és infrastrukturális valóság" - fogalmazott.

A miniszter rámutatott, hogy Magyarország Oroszországtól tud elegendő kőolajat vásárolni, ezt a meglévő vezetékeken keresztül tudja megtenni, és jelenleg technológiai szempontból is csak az orosz olaj feldolgozására van lehetőség. Végül hangsúlyozta, hogy

a kormány az újabb csomagot ebben a formában felelősen nem tudja megszavazni.

Ahhoz ugyanis, hogy az intézkedéseket támogatni tudják, arra lenne szükség, hogy az embargó ne vonatkozzon a csővezetéken keresztül történő kőolajszállításra - tette hozzá.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament előtt ma bejelentette a teljes uniós orosz olajembargós javaslatot, amely idén valósulna meg, de nem beszélt arról, hogy egyes országok haladékot kapnának. Szijjártó Péter szavai megerősítik azt a sajtóban már elterjedt hírt, hogy Magyarország 2023 végéig kapna haladékot arra, hogy a meglévő szerződései keretében továbbra is vásárolhasson orosz nyersolajat. Ugyanakkor a miniszter szavai alapján ez nem azt jelenti, hogy Magyarország ezzel a haladékkal együtt megszavazza az embargót. Sőt, továbbra is azon, az embargót elutasító állásponton van Magyarország, amelyen eddig is volt, annak ellenére is, hogy haladékot kapna az orosz olajról való leválásra.

Címlapkép: Getty Images