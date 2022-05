Francia tábornok: Oroszország versenytárs, amely nem fog eltűnni

Portfolio 2022. május 06. 15:20

Oroszország versenytárs, amely nem fog eltűnni - szögezte le a francia védelmi törzs főnöke pénteken, az AFP francia hírügynökségnek és a The New York Times című amerikai lapnak adott interjújában, amelyben a Kreml Ukrajna elleni háborújáról és a nyugati államok hosszútávú stratégia-építéséről is beszélt