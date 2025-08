Nincs megállás, robog lefelé a lejtőn a magyar ipar

Júniusban az ipari termelés volumene 1,2%-kal elmaradt az előző havitól. Ezzel az utóbbi öt hónapból négyben visszaesést jelzett a Központi Statisztikai Hivatal.

A nyár eleji ipari teljesítmény már csak azért is kiábrándító, mert már a május is visszaesést hozott (-1,1%), ehhez képest zsugorodott tovább a szektor.

A trend egyértelműen lefelé mutat, nincs nyoma annak, hogy a 2023 óta recesszióban lévő iparban fordulat jönne.

Az ipar szenvedését továbbra is a külső piacaink általánosan gyenge gazdasági teljesítménye okozza, de külön sújtja a magyar gazdaságot, hogy a járműgyártás ezen belül is strukturális kihívásokkal küszködik. Emiatt a hazai szektor ágazatainak többsége visszaesést mutat, illetve a nagy gyártási kapacitások (CATL, BYD, BMW) idei évre tervezett beindulása is legalább a jövő év elejére csúszik.

Emiatt elég valószínűnek látszik, hogy 2025 a harmadik egymást követő év lesz, amikor az ipari termelés zsugorodik, ilyenre a rendszerváltozás óta nem volt példa.

A júniusi gyenge teljesítmény részletes okait majd a jövő heti mélyebb jelentésből ismerhetjük meg, most a KSH csak annyit közölt, hogy a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában, valamint a villamos berendezés gyártásában kismértékű növekedés következett be, ugyanakkor a járműgyártás kibocsátása jelentősen visszaesett.

Ezek az információk arra utalnak, hogy a hagyományos nagyobb nyári leállások is szerepet játszhattak az ipar júniusi visszaesésében. Ugyanakkor nem biztos, hogy ez a következő hónapokban hoz felpattanást, ugyanis az ilyen ideiglenes termelési szünetek klasszikus időszaka inkább a július-augusztus.

Számításaink szerint az ipar a második negyedévben sem járult hozzá a GDP-növekedéshez, sem negyedéves, sem éves alapon. Ugyanakkor relatív javulást jelent, hogy a kicsivel erősebb április miatt negyedéves alapon stagnálás közeli lehetett a helyzet, ez pedig jobb hozzájárulást jelent, mint amit az első negyedévben láttunk. Vagyis paradox módon ez a gyenge teljesítmény így is közrejátszhatott abban, hogy az első negyedéves gazdasági visszaesést némi élénkülés követte a másodikban.

A második félév nagy kérdése lesz, hogy az európai ipar hogyan reagál a kereskedelmi megállapodásra. Mint ismert az általános vám 15%-ra emelkedett, de az autóipar terhe 25%-ról 15%-ra csökkent.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images