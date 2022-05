Putyin „ítéletnapi” repülőgépe is részt veszt a Győzelem napi katonai parádén

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint szuperszonikus repülőgépek, Tu-160-as stratégiai bombázók, valamint az Il-80-as, úgynevezett „ítéletnapi” repülőgép is elrepül a Boldog Vazul-székesegyház fölött. A gépet 2010 óta most először mutatják be a parádén.

Az Il-80-as gépnek az a szerepe, hogy egy nukleáris háború esetén az orosz elnök parancsnoki központjaként szolgáljon.

Hogy pontosan milyen technológiát tartalmaz, államtitok.

Hétfőn a Vörös téren 11 ezer katona és 131 darab katonai felszerelés fog felvonulni. Idén egyetlen más ország vezetőjét sem hívták meg a parádéra, még a fehérorosz elnököt, Aljakszandr Lukasenkát sem.

Címlapkép: Az Il-80-as gép készül a Győzelem napi parádéra Moszkvában 2022. május 4-én. Contributor/Getty Images