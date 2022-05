Bejelentették az ukránok egy orosz hadihajó kilövését – Íme, a legfrissebb harctéri fejlemények

MTI 2022. május 07. 18:38

Az ukrán hadvezetés a Facebookon szombaton is bejelentést tett egy orosz hadihajó megsemmisítéséről a fekete-tengeri Kígyó-sziget térségében. Emellett azt is közölte Irina Verescsuk ukrán kormányfőhelyettes a Telegramon, hogy folytatódott a civilek kimenekítése az ukrajnai Mariupolból, így az Azovsztal acélmű területéről is.