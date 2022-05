Napokon belül eldől az orosz-ukrán háború? Közel a kulcsfontosságú nap

Hétfőn lesz május 9., amikor az oroszok minden évben megünneplik a világháborús győzelmüket. Idén sem marad ez el, a nagyszabású katonai parádéra már megkezdődtek az előkészületek. Ezeken a május 9-i alkalmakon rendszerint Vlagyimir Putyin is fontos beszédeket mond, elsősorban a Nyugatnak üzenve ezzel. Évről évre nagy jelentőséggel bír tehát ez az esemény,

de az idei az Ukrajnában dúló harcok miatt kiemelten fontos lesz.

Szakértők korábban úgy gondolták, hogy az oroszok mindenképp szeretnék május 9-ig megszerezni a győzelmet, ami az ő értelmezésükben azt is jelentheti, hogy bejelentik győzelmüket, és a megszállt területeket megpróbálják rendezni (Herszonban például a hírek szerint újabb szakadár államot akarnak létrehozni).

Mások úgy vélekednek, hogy ezen a napon az oroszok hivatalosan is hadat üzennek Ukrajnának. Ez lehetővé tenné a nagyobb mozgósítást, és a háború intenzitásának növelését is hozhatná, noha az már most is kifejezetten heves, és nagy számú orosz erőt köt le. Az oroszok mindenesetre tagadják, hogy erre készülnének. Hétfőn kiderül, mit jelent be Vlagyimir Putyin.

