Az elűzött néhai diktátor fia veheti át a hatalmat a kínai-amerikai versengés egyik fontos országában

Harminchat év után ismét átveheti Fülöp-szigetek vezetését az ország egyik legbefolyásosabb családja, ugyanis az 1986-ban elűzött diktátor, Ferdinand Marcos fia a kimagasló esélyese a hétfői elnökválasztásnak. Az ifjabb Marcost közvetve a jelenlegi államfő – a drogdílerekkel szembeni háborúját kísérő túlkapások miatt jelentős nemzetközi bírálatot kapó, autoriter kormányzást megvalósító – Rodrigo Duterte is támogatja, hiszen lánya Marcos alelnökeként indult a választáson. Az új elnök legfőbb külpolitikai feladata az lesz, hogy miként alakítja országa Kínával való kapcsolatát. Marcos győzelme esetén várhatóan folytatja elődje politikáját, és a Dél-kínai-tenger térségét övező területi vitákat nem kiélezve próbál majd Peking kedvében járni, ami kellemetlenül érintheti az ország hagyományos szövetségesét, a kínai befolyás régióbeli erősödésétől tartó USA-t.

Ifjabb Ferdinand Marcos, az 1986-ban elűzött néhai diktátor fia számít a hétfői fülöp-szigeteki elnökválasztás fő esélyesének. A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint az egykori szenátor a szavazatok 56 százalékára számíthat, míg fő riválisa, az ország jelenlegi alelnöke, az 57 éves Leni Robredo 23 százalékos támogatottságot élvez. A 64 éves ifjabb Ferdinand Marcost sokan a jelenlegi államfő, az alkotmány értelmében az újabb hatéves elnöki ciklusra nem jelölhető 77 éves Rodrigo Duterte politikai örökösének tekintik, annak ellenére is, hogy az államfő hivatalosan nem állt Marcos mellé a kampányban. Duterte pártja, a kormányzó Demokrata Párt azonban nyíltan Marcost támogatja, továbbá Marcos melletti alelnökként Duterte lánya, Sara Duterte-Carpio indult el a választáson.

Fülöp-szigeteken abból a szempontból egyedinek tekinthető a választási rendszer, hogy nemcsak az ország elnökét, hanem az alelnököt is közvetlenül választják. Így akár az is előfordulhat, hogy az ország két fő vezető tisztségét két egymással szemben álló politikai erő képviselői töltik be. Most azonban nem kell erre számítani, mivel Sara Duterte-Carpio a felmérések szerint nagy valószínűséggel elnyeri az alelnöki posztot, mint ahogy Marcos az elnöki tisztséget. Mindkét esetben a választás egyfordulós, a posztok megszerzéséhez nem szükséges a szavazatok több mint felének megszerzése, elég az egyszerű többség is.

Az apai örökség

Marcos bírálói szerint az amúgy is törékeny fülöp-szigeteki demokrácia végét fogja jelenteni, ha az előzetes várakozásoknak megfelelően ő nyeri meg a választást. Marcos ugyanis egyáltalán nem határolódott el apja, az idősebb Ferdinand Marcos diktatúrába átforduló elnökségétől, aki 1965 és 1986 között volt hatalmon, amely időszak csaknem felében (1972 és 1981 között) hadiállapot volt érvényben. Az 1986-os elnökválasztáson győztesnek hozták ki Marcost, azonban riválisa Corazon Aquino, az 1983-ban meggyilkolt ellenzéki vezér, Benigno Aquino özvegye vitatta a választási eredményt. Tömegtüntetések, majd felkelés tört ki, a hadsereg pedig elpártolt Marcostól, aki családjával Hawaii-ra menekült.

Az Amnesty International adatai szerint az idősebb Marcos – ellenzékkel szemben brutális módon fellépő – uralma alatt 70 ezer embert börtönöztek be, 34 ezret megkínoztak és több mint háromezret megöltek.

Ezeket az adatokat az ifjabb Marcos vitatja, sőt, apját egyenesen „politikai zseninek”, édesanyját, a jelenleg 92 éves Imeldát pedig a Marcos-dinasztia „legfőbb politikusának” tartja, apja tekintélyelvű rendszerét pedig az ország fejlődése szempontjából „aranykorszaknak” nevezte.

A hadiállapot alatti állami erőszak több mint 11 000 áldozata később jóvátételt kapott a Marcos család külföldre menekített, az ellopott közpénzekből megalapozott vagyonából. Marcos diktatúrája ugyanis az ellenzékkel szembeni brutális fellépés mellett egyfajta kleptokráciát is kiépített: a diktátor családja mintegy 10 milliárd dollárra tett szert az államkassza kifosztásával, amiből fényűző életmódra, többek között méregdrága műalkotásokra, így Pablo Picasso és Claude Monet műveire is futotta.

Családi dinasztiák uralják a politikát

Felmerülhet a kérdés, hogy egy ilyen családi örökség mellett miként tud az elnökválasztás fő esélyesévé válni az ifjabb Marcos. Egyrészt a Marcos-család – amely 1991-ben visszatérhetett az országba - továbbra is az egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb családnak számít a fülöp-szigeteki politikai életben. Az ifjabb Marcos 2010 és 2016 között szenátor, előtte hat éven át a képviselőház tagja, valamint kilenc éven át az egyik tartomány kormányzója volt, nővére, az egykori tartományi kormányzó, illetve képviselőházi tag Imee Marcos jelenleg is szenátor, míg édesanyja, Imelda Marcos 1995 és 2019 között 12 éven át volt a képviselőház tagja.

Az ifjabb Marcos a mostani kampányban három másik erős politikai családdal lépett szövetségre: a jelenlegi elnök, Duterte családja mellett az Arroyókkal és az Estradákkal. (Joseph Estrada 1998 és 2001 között, míg Gloria Arroyo 2001 és 2010 között volt az ország elnöke.)

Sokak szerint félő, hogy e szövetség révén, e négy befolyásos család fogja uralni mind a kormányzatot, mind a parlamentet.

Külső szemlélő számára meglepő módon Duterte kabinetjének több tagja, illetve a kormányzó párt néhány vezetője az emberi jogi ügyvéd Leni Robredo jelöltségét támogatta, aki egy korábbi választási küzdelemben, a 2016-os alelnökválasztáson már legyőzte az ifjabb Marcost. Ezzel kapcsolatban elemzők kiemelik, hogy a Fülöp-szigeteken nem a pártok, hanem az ország különböző vezető tisztségeit akár évtizedeken át betöltő befolyásos családok, illetve főbb személyiségek határozzák meg a politikai életet, ahol a politikai lojalitás gyorsan változhat. Ebben a politikai közegbe kívánt áttörést elérni korrupcióellenes kampányával a 43 éves Manny Pacquiao, korábbi többszörös profi bokszvilágbajnok, jelenlegi szenátor, aki el is indult az elnökválasztáson, azonban csak 7 százalék körüli támogatottságra számíthat.

Átírnák a Marcos-család múltját

Az ifjabb Marcos várható elnökválasztási sikerét az is megágyazta, hogy hosszú évek óta széleskörű, a közösségi médiában dezinformációs módszerektől sem visszariadó PR-tevékenység folyik annak érdekében, hogy megváltoztassák a Marcos-dinasztia megítélését, lényegében átírják a történelmet, megszabadítva a családot az idősebb Marcos uralmára jellemző súlyos mértékű korrupció és erőszakos elnyomás bélyegétől. Ettől függetlenül a Marcos-család továbbra is több tucatnyi jogi eljárásban érintett, amelyeket az az 1986-ban létrehozott testület indított el, amelynek feladata a Marcos-család által ellopott állami vagyon visszaszerzése. Emellett az édesapja uralma alatt tartományi kormányzói posztot is betöltő ifjabb Marcos elnökválasztásból való kizárására is nyújtottak be keresetet, azonban ezt a választási testület elutasította.

Marcos esélyeit egyben az is növeli, hogy a 110 milliós ország választásra regisztrált 67 milliós lakosságából sokan túl fiatalok ahhoz, hogy emlékük legyen az idősebb Marcos 36 éve véget ért kormányzásáról. A választásra jogosultak ugyanis több mint 40 százaléka 35 év alatti. Emellett az idősebb Marcos két évtizeden át tartó uralmáról egyfajta nosztalgikus kép él a filippínók egy része körében, akik ezt, a korszakot jobbnak tartják, mint az ország jelenlegi, siralmas gazdasági állapotokkal jellemezhető helyzetét.

2020-ban a koronavírus-járvány miatt 9,5 százalékkal esett vissza a gazdaság, ami a második világháború óta a legsúlyosabb recesszió volt. A munkanélküliségi ráta a járvány következtében 2020 áprilisában 17,6 százalékra nőtt, igaz, azóta jelentősen csökkent az állástalanok aránya, de még mindig nem esett vissza a 2019-es 5 százalék körüli szintre. A hivatalos statisztikák szerint az ország lakosságának közel negyede él szegénységben. Februárban a kormányzat engedélyezte a teljesen beoltott külföldiek beutazását, ami nagy lökést adhat – a foglalkoztatottság több mint tizedét lefedő – turizmusnak, amelynek GDP-n belüli részesedése a járvány miatt 2020-ban 5,4 százalékra csökkent a 2019-es 12,8 százalékról. A szerte a világban élő sok milliónyi filippínó hazautalásai jelentős támaszt adnak az ország gazdaságának, mivel az évente hazaküldött több mint 30 milliárd dollár a GDP mintegy 10 százalékát teszi ki. A hazautalások súlyát erősíti az is, hogy azok a GDP 70 százalékát kitevő hazai fogyasztás erősítésében kiemelten fontos szereppel bírnak.

Duterte védelmet kaphat Hágával szemben

Miután Rodrigo Duterte távozó államfő elnökségét autokratikus vonások jellemezték, így az ifjabb Marcos fő riválisa, Leni Robredo a demokrácia védelmét, valamint a korrupció elleni küzdelmet tette kampánya középpontjába. Duterte 2016-ban úgy nyerte meg választásokat, hogy a kampányában a drogkereskedőkkel szembeni erélyes fellépésre tett ígéretet. Ezt betartva meg is indította az úgynevezett „drogháborúját”, amelynek keretében a rendőrséget arra szólította fel, hogy minden korábbinál erőteljesebb módon lépjenek fel a kábítószer-kereskedőkkel szemben, lényegében engedélyezve azok likvidálását is. Emberi jogi szervezetek becslései szerint a mindenféle jogi eljárásokat nélkülöző fellépés révén több ezer kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított embert öltek meg, aminek drogdílerek mellett kábítószer-fogyasztók is áldozatul estek.

A hágai Nemzetközi Büntetőbíróság Dutertével szemben vizsgálatot is indított az emberi jogok súlyos megsértésének gyanúja miatt. Az ifjabb Marcos már jelezte, ha hatalomra kerül, megvédi Dutertét a hágai bíróság által vele szemben indított vizsgálattól. Egyben jelezte azt is, hogy elnöksége alatt akár folytatni is fogja drogkartellekkel szembeni erélyes fellépést.

Mi lesz a kínai kapcsolatokkal?

Külpolitikai téren a fő feladatot majd az jelenti az új elnök számára, hogy miként alakítsa a Kínával való kapcsolatokat. Duterte elnöksége alatt szorosabb kapcsolatokra törekedett Pekinggel, hogy ezzel is csökkentse Fülöp-szigetek hagyományos szövetségesétől, az USA-tól való függőséget, amely nem nézte jó szemmel Duterte drogháborúját. Duterte a Kínához való szorosabb közeledésért cserébe azt az ígéretet kapta Pekingtől, hogy számos infrastrukturális projekttel segíti majd a fülöp-szigeteki gazdaságot. Ezek mértéke azonban elmaradt a várakozásoktól, és az ország közvéleményében nemtetszést váltott ki, hogy Kína egyre agresszívebben lépett fel a Dél-kínai-tenger térségét érintő területi vitákban a filippínó halászhajókkal szemben. Emiatt Duterte elnöki ciklusa vége felé valamelyest ismét közeledni próbált Washingtonhoz. A két ország áprilisban például egy nagyszabású közös hadgyakorlatát tartott. Ha ifjabb Marcos választási győzelme azt eredményezné, hogy Manila ismét erőteljesen Peking felé közeledne, az jelentős fejfájást okozna a Dél-kínai-tenger térségében egyre harciasabb módon fellépő Kína miatt amúgy is aggódó Washington számára.

A Dél-kínai tenger térségét érintő határviták súlyát az adja, hogy azok azt a stratégiai fontosságú vízi útvonalat érintik, amelyen keresztül a globális kereskedelem több mint egyharmada halad át. Emellett a térség vizeinek hovatartozása – amellyel kapcsolatban a többi régiós országnak, így Tajvannak, Malajziának és Vietnámnak is vannak követelései – az ottani halállomány, illetve az olaj- és gázlelőhelyek miatt is kiemelten fontos.

Elemzők szerint Marcos Dutertéhez hasonlóan megpróbál majd minél szívélyesebb kapcsolatot kiépíteni Pekinggel, illetve kínai infrastrukturális projekteket vonzani az országba. Marcos 2021-ben úgy nyilatkozott, hogy Duterte Kína-politikája – amely a dél-kínai tenger körüli területi vitákat „kényes egyensúlyozásként” írta le – helyes volt. Tavaly azt is mondta: ha fegyveres konfliktusig fajulnának a tengeri viták Pekinggel, akkor a Fülöp-szigetek kevesebb, mint egy hét alatt vereséget szenvedne a kínai haderőtől.

Az ifjabb Marcos Kínával szembeni engedékenyebb politikáját azonban megnehezítheti, hogy az ország közvéleményében jelentős ellenszenv alakult ki a filippínó halászhajókat hadihajókkal fenyegető Kínával szemben. Erre reagálhatott nemrégiben Marcos azzal, hogy közölte: az ország „katonai jelenlétének” bővítésére van szükség a filippínó halászok és a vitatott területeken lévő erőforrások védelme érdekében. Amiatt is kellett erélyesebb hangnemet megütnie a kampányban Marcosnak, mert fő riválisa, Leni Robredo határozott fellépést ígért Pekinggel szemben. Robredo egyértelművé tette, hogy addig nem is tárgyal Kínával a Dél-kínai-tenger körüli területi vitákról, amíg Peking el nem ismeri, hogy a hágai nemzetközi választott bíróság 2016-ban Manila javára döntött a kérdésben.

Címlapkép forrása: Getty Images