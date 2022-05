Beleremegne Közép-Európa is abba, ha Oroszországot teljesen elszigeteli a világ

Oroszország világgazdasági elszigetelődése jelentős turbulenciákat okozna más országokban, elsősorban a volt szovjet tagköztársaságokban. Számos ország nyersanyagimportja szinte kizárólag az orosz beszállításra épül, így azok elmaradása nem egy esetben akár 30 százalékos rövid távú GDP-csökkenést is eredményezhet – állapítja meg a Külgazdaság friss számában megjelent cikkében Koppány Krisztián, egyetemi docens, és Vakhal Péter, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet tudományos főmunkatársa. Az EU közép- és kelet-európai tagállamai közül elsősorban Észtországban, Szlovákiában, Csehországban, Magyarországon és Romániában lenne a kibocsátás és a hozzáadott érték visszaesése számottevő.

A háború hatásai mindenhol érezhetők

Az elmúlt közel fél évszázadban a globális értékláncok terjedése kiemelkedő mértékben járult világméretekben a termelékenység folyamatos javulásához, a felzárkózó és a fejlődő országok gazdaságának és exportjának dinamikus növekedéséhez, specializációjához és a nemzetközi munkamegosztásba, azon belül a globális termelési hálózatokba való bekapcsolódásához. Különösen kedvezők voltak ezek a trendek a közép- és kelet-európai országok számára. Ennek nyomán erősödtek a világ országai közötti kölcsönös (keresleti és kínálati oldali) függőségi viszonyok.

A globális értékláncok utóbbi időszakban tapasztalt kínálati és keresleti oldali zavarait természeti katasztrófák, politikai döntések (brexit) és a koronavírus-járvány által előidézett sokkok váltották ki. Oroszország Ukrajna elleni háborúja abban különbözik az előzőektől, hogy egyrészt az általa kiváltott keresleti és kínálati sokkok a fizikai és a humán infrastruktúra részleges megsemmisüléséhez vezetnek a két országban, de döntően Ukrajnában, másrészt a támadó országgal szembeni szankcióknak az azokat kivető országokra is vannak számottevő negatív hatásai. Mindennek közvetlen és közvetett hatásai a világ többi részére is átgyűrűznek – írja a Külgazdaság friss számában megjelent cikkében Koppány Krisztián, egyetemi docens, és Vakhal Péter, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet tudományos főmunkatársa.

A hatástanulmányuk a háború következményeit a globális értékláncok, illetve az azokkal összefüggő kölcsönös keresleti (downstream) és kínálati (upstream) függőségek fogalma, mint vezérfonal köré csoportosítva két metszetben tárgyalta. Az egyik metszet a katonai jellegű nemzetközi konfliktusokkal foglalkozó elméleti háttérre támaszkodva Oroszország és Ukrajna világgazdasági kitettsége, illetve függősége alapján elemezte a háború, valamint a rá adott nyugati szankciók hatásait, hatásmechanizmusait és a tanulmány lezárásáig nyomon követhető tényleges, illetve jövőbeli lehetséges következményeit.

Megállapítható, hogy a háború mindkét országban a kibocsátás csökkenésével járt, illetve jár: a Nemzetközi Valutaalap 2022. áprilisi előrejelzése szerint 2022-ben a GDP 35 százalékkal zuhan Ukrajnában és 8,5 százalékkal Oroszországban.A háborús károk újjáépítésének költségei Ukrajna 2020. évi GDP-jének két-háromszorosára is rúghatnak. Pontosabb becslést a háború befejezése után lehet készíteni. A jelenlegi ismeretek alapján feltételezhető, hogy az újjáépítés – a délszláv esethez hasonlóan – időben elhúzódik.

Az Oroszországgal szembeni pénzügyi, technológiai és energetikai embargó kiterjedtsége és intenzitása nem hasonlítható össze a Krím-félsziget elfoglalása utáni korlátozásokkal.

Összehasonlításként nemzetközi analógiák sem használhatók, mert az utóbbi évtizedekben nem került sor Oroszországhoz hasonló méretű országok elleni átfogó (a pénzügyekre, a kulcsfontosságú személyekre és vagyonukra, a technológiatranszferre és az energetikára kiterjedő) összehangolt nemzetközi korlátozásokra. Múltbeli példáktól eltérően a jelen esetben más, a nyugati korlátozások nem alkalmazó országokra sem terjednek ki szankciók.

Oroszország is okozhat károkat

Ugyanakkor a reciprocitás jegyében hozott korlátozó intézkedéseivel Oroszország is számottevő károkat okozhat a nyugati országoknak. A tanulmány egyik fő következtetése az, hogy a két ország világkereskedelmi súlya szerény mértékű, a bilaterális kereskedelmüké egyenesen marginális. Másik következtetése szerint viszont kisebb aggregátumokban a kitettség jelentős. Ez Oroszország esetében

a fosszilis energiahordozókra (kőolaj, földgáz, kisebb mértékben szén),

bizonyos agrártermékekre (gabona, napraforgóolaj),

a műszaki szempontból korszerű járműipari és elektronikai ágazatok gyártmányaihoz elengedhetetlen fémekre (palládium, nikkel, alumínium, ipari zafír, nemesgázok)

és az urániumra vonatkozik.

Ezzel részben átfedésben, de főleg a gabona és a napraforgóolaj esetében Ukrajna világkereskedelmi részesedése számottevő mértékű, igen mélyreható globális és lokális tovagyűrűző hatásokkal. Bizonyos fémek és az uránium más termékekkel nem helyettesíthetők, csekély világpiaci részesedésük ellenére hiányuk nagy volumenű jármű- és elektronikai ipari termelést lehetetleníthet el.

A kőolaj és a földgáz esetében az orosz kínálat kiesése a tagállamok eltérő mértékű kitettsége miatt aszimmetrikus sokkot idézne elő az Európai Unióban.

Az aszimmetrikus sokkok lehetősége, az érintett termékek korlátozott helyettesíthetősége és az orosz upstream és downstream monopolpiaci függőség miatt – racionális gondolkodást és cselekvést feltételezve – csekély a valószínűsége piaci távon uniós részről a kereslet, orosz részről a kínálat befagyasztásának. Erre a kőolaj esetében van nagyobb esély globális hatásokkal, a földgáz esetében kisebb esély lokális hatásokkal. Mindezekből jelentős második körös hatások valószínűsíthetők, amelyek mindenekelőtt az érintett termékek árának emelkedésében, tovagyűrűző hatásként az árszínvonal növekedésében manifesztálódnak.

A másik metszet a globális input-output-modellt felhasználó elemzés, amely az első körben fellépő rövid távú hatásokat és kockázatokat számszerűsítette makrogazdasági megközelítésben. Ez egy pesszimista forgatókönyv, amely a bilaterális kapcsolatok megszakadását és az Oroszországgal szembeni teljes körű embargót feltételezi a világ többi országa részéről. Ennek alapján összevontan, koncentráltan tartalmazza a külkereskedelmi kitettségi, illetve függőségi viszonyok hozzáadott értékre gyakorolt hatásait adott korlátozó feltételek mellett. Az Oroszország által indított háború az ukrán gazdaságra gyakorolja a legkedvezőtlenebb hatást, mert nem csupán a termelés csökken, hanem a termelési tényezők közül mind a humán, mind a fizikai tőke számottevő része is megsemmisül.

Súlyos szankciós hatások

A bilaterális külkereskedelmi kapcsolatok visszaesése, egyes területeken megszűnése miatt azonban az orosz gazdaságot a háború következményei még akkor is sújtanák, ha a világ többi országa nem vetne ki szankciókat ellene. Mivel a kereskedelmi embargók célzottak, keresleti oldalon 10 százalékos, kínálati oldalon pedig 30 százalékos az orosz kitettség, rövid távon tehát Oroszország is súlyos gazdasági károkat szenved, azonban még így is lesznek más, elsősorban volt szovjet köztársaságok, ahol a reciprocitás miatt az orosz beszállítás és felvásárlás elmaradása esetén a gazdaság az orosznál jóval nagyobb mértékben esne vissza (például Kazahsztán, Lettország, Észtország).

Rövid távon a kereskedelmi szankciók minden fél számára hátrányosak, leginkább azokban a relációkban, ahol az egymásrautaltság korábban is magas volt.

Ezek az országok alternatív beszerzési és értékesítési piacokra, ezek hiányában pedig pénzügyi segítségre szorulnak. Az USA és a távolabbi nyugat-európai országok jóval kevésbé vannak kitéve a háború által okozott gazdasági zavaroknak, ezért középtávon a leginkább érintett országok számára ezeken a piacokon lehetséges és szükséges nagyobb aktivitás.

Magyarország számára a háború jelentős gazdasági kockázatokat hordoz, azonban korántsem a legnagyobb mértékben kitett ország.

Ha csak az ukrán beszállítás és felvásárlás elmaradására kerülne sor, akkor az kevésbé jelentős problémát okozna. Az orosz keresleti és kínálati sokkok azonban már számottevő mértékben vetnék vissza a magyar gazdaságot. Mindez felhívja a figyelmet a diverzifikáció jelentőségére, mint az egyetlen olyan lehetőségre, amely rövid távon csökkenti a nagyfokú kitettségből fakadó kockázatokat. Hosszú távon a diverzifikáció fenntartása mellett a technológiai fejlődés csökkentheti egyedül a függőséget azáltal, hogy alternatív helyettesítő termékek jelennek meg a piacon.

Összegzés

Az eredmények szerint két szoros kapcsolatot ápoló ország háborújának elsősorban önmaguk a vesztesei. Ha Ukrajnában leáll szinte minden termelési tevékenység, akkor minden ország, amely számottevő mértékben értékesített, illetve vásárolt onnan termékeket és szolgáltatásokat, rövid távon jelentős közvetlen veszteségeket könyvelhet el. Ezek a hatások elsősorban a szomszédos országokat és a FÁK-államokat érintik a legnagyobb mértékben, beleértve Oroszországot is - írja Koppány Krisztián és Vakhal Péter.

Keresleti oldalon Oroszország a második legjobban kitett gazdaság Észtország után. Kínálati oldalon kissé eltolódik a hangsúly a FÁK-országok felé (Türkmenisztán, Grúzia és Belarusz például erősen érintett), azonban az orosz gazdaságra gyakorolt relatív hatás itt is jelentős, sőt nominálisan erősebb is, mint a keresleti hatás.

Oroszország világgazdasági elszigetelődése jelentős turbulenciákat okozna más országokban, elsősorban a volt szovjet tagköztársaságokban.

Számos ország nyersanyagimportja szinte kizárólag az orosz beszállításra épül, így azok elmaradása nem egy esetben akár 30 százalékos rövid távú GDP-csökkenést is eredményezhet. Az EU közép- és kelet-európai tagállamai közül elsősorban Észtországban, Szlovákiában, Csehországban, Magyarországon és Romániában lenne a kibocsátás és a hozzáadott érték visszaesése számottevő. Magyarország itt relatíve jobb helyzetben van, mint például Szlovákia, azonban így is 10 százalékos az orosz inputoknak való kitettség mértéke (Szlovákiában és Észtországban ez 30 százalék körüli).

Amíg az EU teljes kibocsátása 2011-ben mindössze 1,3 százalékban tartalmazott orosz hozzáadott értéket, addig a teljes orosz kibocsátás 3,3 százalékban az EU-ból származót. A tagállamok és az iparágak közötti orosz hozzáadott érték felhasználásának a megoszlása azonban messze nem egyenletes. Amíg Írország és Portugália, de még Németország is elenyésző mértékben használ fel orosz hozzáadott értéket, addig Lettországban ez az arány 10 százalékhoz közelít, Bulgáriában eléri a 8 százalékot, Magyarországon pedig az 5 százalékot. Mindez szinte kizárólag az energiahordozókon keresztül történik.

Az ukrán kitettség Magyarországon elsősorban kínálati oldalú, még akkor is, ha a keresleti kitettség relatíve az egyik legnagyobb mértékű.

Az Ukrajnából elmaradó félkész termékek akár egy százalékkal is csökkenthetik a magyar GDP-t, ha az inputokat nem sikerül máshonnan beszerezni. Ezzel szemben az orosz (elsősorban energiahordozóknak való) kitettség már az ukránénak a tízszerese. A nyugat-európai EU-tagállamok kitettségi indexe jóval alacsonyabb a kelet-európaiakénál, Németországé például 2,6, Svájcé 3,1 százalékos, ami a töredéke az észt vagy éppen a szlovák függőségnek. A régi tagállamok közül Finnország lóg ki a sorból, amelynek kitettsége (kínálati oldalon például 11 százalékos) még a magyart is meghaladja.

Összességében az ukrán termeléskiesés és a szankciók miatt a legjobban kitett ország Ukrajna után Belarusz és Oroszország, őket a FÁK-országok, majd Finnország és a közép- és kelet-európai országok követik.

