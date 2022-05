Minden nőt, gyereket és időst kimenekítettek a mariupoli acélgyárból - hamarosan fordulat jöhet a háborúban

Portfolio 2022. május 08. 08:50

Egyre közelebb a győzelem napja, amelynek idén az ukrán háború szempontjából különös jelentősége lehet. Vlagyimir Putyin ugyanis a május 9-i beszédében bejelentheti a győzelmet Ukrajna ellen, de egyes szakértők szerint akár hivatalosan hadat is üzenhet a megtámadott országnak. Utóbbi lehetőséget teremtene arra, hogy az orosz fél növelje a mozgósítást és a támadó hadműveletek intenzitását. A hétfői nap tehát sorsdöntő lesz az ukrán háború kimenetelét tekintve. A harcok eközben folyamatosan dúlnak az országban: az ukrán erők jelenleg Harkiv városának felszabadítására koncentrálnak, miközben a mariupoli acélgyár ellen is megindulhat a végső ütközet, azután, hogy az utolsó civil is elhagyta a létesítményt. Vasárnapi híreink a háborúról egy cikkben.