Hamarosan az ukrajnai frontvonalra kerülnek az amerikai tarackok

Az Egyesült Államok összesen 90 darab M777-es vontatott tarackot küld Ukrajnába egy nagyobb fegyverszállítmány részeként, az első tüzérségi eszközök a múlt héten érkezhettek az országba.

Új videók tanulsága szerint az M777-esek egy része már Odesszában van, közel az ukrajnai háború frontvonalaihoz. Vélhetően Herszon térségében tervezik ezeket első körben alkalmazni.

A video shows shipping the US M777 Howitzer into the Ukrainian territories. The footage is taken in and in its outskirts #Odessa