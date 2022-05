Putyin beszéde után tovább támadnak az oroszok Ukrajnában - Legfontosabb híreink hétfőn

Portfolio 2022. május 09. 16:02

Ma tartja a náci Németország felett aratott győzelem ünnepségét Oroszország és több volt szovjet tagköztársaság. Több nyugati tisztségviselő is arra utalt a napokban, hogy Vlagyimir Putyin olyan bejelentést tehet, amely megváltoztathatja az ukrajnai háború menetét. Putyin elnök beszélt a parádén, nagy bejelentés eddig nem volt. Változás nélkül folytatódik az ukrajnai háború: heves összecsapások történtek a Donyec-térségben és Ukrajna déli részén. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.



A legfontosabb fejlemények az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan:



1. Ma zajlott a győzelmi napi parádé több orosz településen. A moszkvai felvonulás kifejezetten szerényre sikerült.

2. Vlagyimir Putyin orosz elnök nem jelentett be lényeges változást az ukrajnai háborúval kapcsolatosan.

3. Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök is megemlékezett a második világháborús győzelemről és Oroszországgal szembeni győzelmet ígért.

4. Hazament Kanadába Wali, a nyugati közvélemény által mitikus magasságokba emelt kanadai mesterlövész.