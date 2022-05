Először látogatott német kormánytag Ukrajnába az orosz invázió kezdete óta

A Reuters beszámolója szerint először a Kijevhez közeli Bucsában tett látogatást, ahol feltételezések szerint az orosz erők tömeggyilkosságokat követtek el. Oroszország tagadja ezt.

Baerbockot az ukrán főügyész kísérte el bucsai látogatására, ahol a külügyminiszter elmondta, a gyilkosságok felelőseit bíróság elé kell állítani.

Ez az, amivel tartozunk az áldozatoknak. És ezek az áldozatok – itt ezt nagyon erősen érezni – akár mi is lehettünk volna

– nyilatkozta.

A tárcavezető a tervek szerint újra megnyitja Németország kijevi nagykövetségét. A német diplomáciai képviselet utolsó munkatársai az Oroszország indította háború kezdetének másnapján, február 25-én hagyták el Ukrajnát, és az elmúlt időszakban Lengyelországból, illetve Berlinből végezték munkájukat.

Bár Németország lett Ukrajna egyik legnagyobb fegyverszállítója, a kijevi és a berlini vezetés között megromlott a viszony, miután az ukrán vezetés korábbi Putyin-barátsága miatt nem látta szívesen a német elnököt, Frank-Walter Steinmeiert. Emiatt Olaf Scholz kancellár – akinek az államfő párttársa volt a szociáldemokrata SPD-ben – elutasította, hogy Kijevbe látogasson. Erre válaszul Ukrajna berlini nagykövete, Andrij Melnik „sértett májas kolbásznak” nevezte a kancellárt.

Scholz azonban azóta már tervezi ukrajnai útját, miután Volodimir Zelenszkij meghívta őt és Steinmeiert országába.

Az elmúlt napokban több német politikus járt Ukrajnában, többek között Bärbel Bas német házelnök, illetve Friedrich Merz kereszténydemokrata pártelnök, de kormánytag a háború kezdete óta most először látogatott oda.

