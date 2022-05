Veszélyben az orosz gázszállítás? Valami gond van a szakadár területeken

A Gazprom orosz energetikai óriásvállalat kedden közölte, hogy technológiailag nem lehetséges az Ukrajnába irányuló gázszállítás átállítása egy új betáplálási pontra, ahogyan azt az ukrán gázrendszer-üzemeltető, a GTSOU javasolta - számol be a Reuters. Az ügy előzménye, hogy a GTSOU ma közölte, hogy a szakadár területeken uralkodó körülmények miatt akadozik a gázszállítás, ezért vis maiornak nyilvánítja az orosz gáz Szohranivka belépési ponton keresztül történő szállítását, és azon dolgozik, hogy holnaptól a kapacitást egy másik helyre, Szudzsába helyezzék át.

A Gazprom közleményben közölte, hogy Ukrajnától hivatalosan értesült értesült a vis maiorról, de nem kapott bizonyítékot az azt indokoló körülményekről, és nem látja akadályát annak, hogy folytassa a normál szállítást. A cég egyben közölte, hogy az európai fogyasztókkal szemben fennálló valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. A kapacitás átadása a Szudzsa felé a mennyiségeket rögzítő 2019-es megállapodás értelmében "technológiailag lehetetlen" - mondta a vállalat - , "és az ukrán fél ezzel tisztában van".

Ukrajna ma közölte, hogy felfüggeszti a gázáramlást egy fontos, az európai tranzit harmadáért felelős tranzitponton keresztül, Moszkvát okolva a lépésért. A GTSOU a közleményében azt írta, hogy "a megszálló erők műszaki folyamatokba való beavatkozása" miatt nem tudott működni a novopszki gázkompresszorállomás, és jelezte, hogy az érintett áramlást ideiglenesen máshová, az Ukrajna által ellenőrzött területen található Szudzsa felé tudja terelni.

A Gazprom szerint viszont "technológiailag lehetetlen" az összes mennyiséget így elterelni, és ha igaza van, az az európai gázellátást veszélyeztetheti.

Ukrajna még a február 24-i orosz invázió után is az Európába irányuló orosz gáz egyik fő tranzitútvonala maradt. A háborúban érintett felek látványosan kerülték mindeddig az energia infrastruktúra veszélyeztetését, hiszen mindkét félnek érdeke lehet, hogy a gáz eljusson Európába. Igaz, az ukrán rendszerüzemeltető már hetek óta panaszkodott, hogy egyre több kisebb-nagyobb sérülés, kár éri a közműveket, de a tranzit kapcsán eddig az oroszok is nagyon ügyeltek, hogy ne sérüljön semmi. Ennek ellenére most az ukránok azt állítják, hogy nem képesek teljesíteni, mert belepiszkálnak az oroszok - amit viszont ők tagadnak.

Az ukrán gázrendszer-üzemeltető vezetője, Szerhij Makogon később konkrétabban is megfogalmazta, hogy szerintük mi a probléma a szakadár területeken áthaladó gázzal. A Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy az orosz megszálló erők megkezdték az Ukrajnán áthaladó gáz elvételét és az ország keleti részén lévő két, Oroszország által támogatott szakadár régióba történő továbbítását. Ezt az állítást egyelőre más forrásból nem erősítették meg.

A kelet-ukrajnai Luhanszk régióban található Novopszkov kompresszorállomást nem sokkal azután, hogy Moszkva megkezdte az általa "különleges katonai műveletnek" nevezett műveletet, az orosz erők és a szakadár harcosok megszállták. Ez az első kompresszor az ukrán gáztranzitrendszerben a luhanszki régióban, amely a napi mintegy 32,6 millió köbméter gáz tranzitútvonala, vagyis az Ukrajnán keresztül Európába szállított orosz gáz egyharmada - közölte a GTSOU.

Egyelőre lehetetlen átlátni az ellentmondó információk között, hogy mi az igazság, illetve, hogy milyen jelentősége van az európai ellátásbiztonságra a fejleményeknek. Két enyhítő tényezőre érdemes felhívni a figyelmet:

1. Az egyharmados arány elsőre ijesztően hangzik, de fontos hangsúlyozni, hogy ez "csak" az orosz gáz "csak" Ukrajnán keresztül szállított részének a harmada, tehát a teljes európai gázfogyasztásnak azért jóval kisebb szelete.

2. A fűtési szezonnak gyakorlatilag vége, tehát azonnali feszültséget az esetleges akadozás sem kell, hogy jelentsen. Igaz, az európai tárolók feltöltése az orosz gázról való mielőbbi leválás érdekében már zajlik, ebben okozhat akár fennakadásokat, ha a keletről kisebb mennyiség érkezne.

