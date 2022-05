Bejelentették: tényleg elveszik az oroszok Herszont Ukrajnától

Hivatalos kérelmet tervez benyújtani az Ukrajnában található, Oroszország által megszállt Herszon-régió oroszok által kinevezett vezetése Vlagyimir Putyin elnöknek, melyben a terület Oroszországhoz való csatolását kérelmezik – írja a RIA Novosztyi hírportál.

A RIA Novosztyi szó szerint azt írja:

A Herszon-régió hatóságai kérelmet nyújtanak be Oroszország elnökéhez, melyben a régió Oroszországhoz való csatolását kérik.

Az orosz hírportál tehát úgy igyekszik megfogalmazni az eseményt, mintha a kérelmet a terület legitim önkormányzata nyújtaná be, nem pedig az Oroszország által kinevezett katonai fennhatóság.

Oroszország még az Ukrajna ellen indított „különleges műveletek” első heteiben szállta meg a Herszon-régió nagy részét és magát Herszon várost. Ekkor még azt kommunikálta a Kreml: nem terveznek területeket megszállva tartani, kiszakítani Ukrajnából.

Az elmúlt hetekben azonban az ukrán hírszerzés többször azt állította: Oroszország bundázott népszavazást akar tartani Herszonban, hogy a terület elcsatolásának jogalapot teremtsenek. A jelentések kikerülése után ukránpárti tüntetések voltak a városban.

Most úgy néz ki, az oroszok végül a népszavazásos színjátékot sem játszák el, a régió katonai adminisztrációjának egyoldalú döntése alapján elveszik Herszont az ukránoktól.

Ez azért is lényeges dolog, mert Oroszország többször is jelezte, hogy akkor eszkalálhatják az ukrajnai háborút, ha katonai offenzíva éri a saját területüket. Herszont úgy tűnik, hamarosan a saját területüknek fogják tekinteni. Ukrajna közben folyamatosan foglalja vissza a kisebb településeket a térségben és elképzelhető, hogy Herszon város ellen is offenzívába lendülhetnek, ha megérkeztek a térségbe a nyugati nehézfegyverek.

Címlapkép: orosz katonák Mariupolban. A címlapkép illusztráció. Forrás: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images