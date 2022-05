Szép csendben lehull a lepel Putyin mestertervéről - Fordulatot vehet a háború Ukrajnában

Mint ismert, az orosz haderő március végén feladta az ukrán főváros, Kijev ostromát és teljesen kivonult Ukrajna északi részéből, majd azt deklarálta az orosz hadvezetés, hogy az ország keleti részében található „szakadár népköztársaságok felszabadítására” kezdenek el koncentrálni – vagyis Donyec és Luhanszk megyére. Ettől függetlenül nem vonultak ki sem Herszonból, sem Zaporizzsja megyéből, sem Harkiv térségéből.

Most úgy tűnik, mégis változás történik az orosz haderő stratégiájában: hetek óta már csupán tüzérségi eszközökkel lövik Harkiv várost és szárazföldi eszközökkel egyáltalán nem támadnak, április vége – május eleje óta pedig folyamatosan foglalják vissza az ukránok a megyében található kisebb-nagyobb településeket. Maga Harkiv város épp csütörtökön került az orosz tüzérségi eszközök hatótávolságán kívülre.

Csak a szerda délután-csütörtök hajnali időszakban három települést (Szlobozsanszke, Borscsova, Ruszkij Tuskij) vettek vissza az ukránok Harkiv körül, és támadást indítottak Lipci település felszabadításáért is.

Az orosz fegyveres erők már csak a Donyec folyó keleti partszakaszát, illetve a Harkivtól 30 kilométerre, északra található Kozsacsa Lopan település térségét ellenőrzik a régióban.

Egyelőre nem egyértelmű még, hogy mi az oka a térségben jelentett ukrán harctéri sikereknek. Mint az a háború eleje óta tapasztalható, az oroszok minden elvesztett település kapcsán azt jelentik, hogy szándékosan vonultak ki onnan, az ukránok pedig az üres településeket is „visszafoglalják” az oroszoktól.

Így tehát a Harkiv körüli ukrán sikerek jelenthetnek egy nagyobb, átfogó összfegyvernemi offenzívát is megerősített orosz állásokkal szemben, de azt is, hogy az oroszok tudatosan vonulnak vissza a megyéből és adják fel a területeket, ahogy ezt tették Kijevnél is.

Akárhogy is nézzük, arról több OSINT-elemző is jelentést adott, hogy az orosz haderő egyes településekről teljesen kivonult, vélhetően azzal a céllal, hogy a Donyec folyó keleti partján alakítsanak ki védekező pozíciókat. Hasonló konklúziókra jutott nemrég a brit hírszerzés is.

Viszont az is tény, hogy tapasztalhatók komolyabb összecsapások az orosz és ukrán haderő közt a térségben – épp az említett folyón való átkelés közben súlyos veszteségek érték tegnap az orosz haderő páncélos-állományát, de azt még mindig nem tudni egyértelműen, hogy Harkiv felől vagy Harkiv felé haladt a minimum 30-40 páncélosból álló menetoszlop.

Mindenesetre, az egyértelműen látható, hogy

Miközben Harkiv világosan nem élvezi többé az orosz hadvezetés stratégiai figyelmét, a harmadik legnagyobb ukrán település, Odessza, heves támadás alá került az elmúlt bő egy hét alatt.

Amellett, hogy az orosz légierő, haditengerészet és stratégiai csapásmérő képesség folyamatosan lövi a városban található katonai és civil célpontokat precíziós fegyverekkel, az elmúlt napok nagy híre volt, hogy

összesen három darab Kindzsal típusú hiperszonikus rakétát is kilőttek a városra orosz bombázók.

Ez volt a második alkalom, hogy Oroszország hiperszonikus fegyvereket használt Ukrajnában és az első alkalom, hogy egyszerre több mint egy rakétát lőttek ki ukrán célpontokra.

Avril Haines, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatója (DNI) pár napja arról adott hírt, hogy információi szerint az orosz haderő arra készül, hogy átfogó offenzívát indít Odessza ellen, akár szárazföldi csapatok bevetésével.

Ez a helyzetértékelés azért lehet reális, mert

Kijevhez és Harkivhoz hasonlóan természetesen az ukránok Odesszában is készülnek az orosz támadásra, a város partszakaszát például már teljesen elaknásították. A település nagy részében katonai homokzsák-erődítményeket építettek, az utcákat tankcsapdákkal szórták tele. Nehezíti még az orosz haderő helyzetét, hogy Mikolaiv elfoglalása nélkül (melybe a háború elején már egyszer beletört az orosz haderő bicskája), csupán a tenger felől tudják támadni a várost, így komplex és kockázatos partraszálló műveleteket kell végezniük, ha valóban meg akarják szállni Odesszát.

Így tehát egy összfegyvernemi orosz támadás Odessza ellen közel sincsen sikerre ítélve, még annyira sem, mint mondjuk Harkiv esetében.

Ettől függetlenül, ha Oroszország nem szállja meg, csak porig rombolja a várost - ahogy például Mariupolt is szinte teljesen lerombolták - szintén nagy érvágás az ukrán gazdaságnak és logisztikának.

A nyugati támogatás másik fontos csomópontja Ukrajnán belül az ország nyugati részében található Lviv (Lemberg) városa.

Akár Odesszába, ide is rengeteg nyugati fegyver érkezik, különösen igaz volt ez a háború korai szakaszában, amikor a Kijev környéki védekezési műveletekhez kellett a nyugati támogatás.

A fegyverek mellett a nyugati országokból érkező idegenlégiós alakulatok műveleti központjai, laktanyái is ebben a régióban találhatók, pontosabban voltak találhatók a háború kezdeti heteiben. Azóta az önkéntesek nagy része már vagy eljutott a frontvonalra, elesett vagy hazament.

Lvivet az orosz haderő szárazföldi erőkkel eddig egyáltalán nem támadta, csak nagy hatótávolságú rakétákkal lőtte a területen található fegyverraktárakat, laktanyákat. Ezzel viszont közel sem sikerült elvágni a nyugatról érkező fegyver- és élőerő-utánpótlási műveleteket.

Az elmúlt napokban több hír is volt arról, hogy a fehérorosz haderő átfogó hadgyakorlatba kezdett és nagy mennyiségű élőerőt és technikai eszközt csoportosított át az ország délnyugati részében található Breszt térségébe.

Innen akár támadást is lehetne indítani Luck, majd Lviv ellen, ahonnan akár célba lehetne venni a kulcsfontosságú reptérnek otthont adó Ivano-Frankivsk városát is.

A brit hírszerzés azonban nemrég azt közölte, hogy kevésbé valószínű, hogy Fehéroroszország támadást tervez Ukrajna ellen, nyíltan, szárazföldi erőkkel is beavatkozva ezzel az országban zajló háborúba.

A belarusz intervenció alapvetően azért lehet kevésbé reális, mert

Ettől függetlenül Lviv és Odessza intenzív támadása akkor is biztosan okozna logisztikai nehézségeket a nyugati fegyverszállítmányoknak, melyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be Ukrajna védekezési műveleteiben, ha egyik települést sem sikerül szárazföldi csapatokkal megszállni.

