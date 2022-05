Amerikai agytröszt: Putyin elvesztette a Harkivért vívott csatát

Oroszország "elvesztette" a Harkivért folytatott csatát egy amerikai agytröszt szerint - számolt be a brit Sky News

Az Institute for the Study of War (ISW), amely napi jelentéseket készít Oroszország ukrajnai inváziójáról, azt állítja, hogy Moszkva erőit visszaszorították az északkelet-ukrajnai városból.

Az ISW szerint "valószínű", hogy az orosz hadsereg kivonul a térségből, mivel Vlagyimir Putyin délebbre összpontosítja erőfeszítéseit.

Az ISW tegnapi jelentése szerint:

Az orosz hadsereg valószínűleg úgy döntött, hogy teljesen visszavonul a Harkiv város körüli állásaiból az ukrán ellentámadások és az erősítés korlátozott elérhetősége miatt.

Az orosz egységek az elmúlt napokban néhány kivételtől eltekintve általában nem próbálták tartani a terepet az ellentámadó ukrán erőkkel szemben - tették hozzá.

Kijelentették, hogy nem valószínű egy ukrán offenzíva a határ felé keletre, mivel a nagy vízfelületek nagy nehézséget jelentenének a katonai művelet esetében.

Címlapkép: Repülőgépgyár orosz tüzérségi támadásban megrongálódott épületei a kelet-ukrajnai Harkivban 2022. május 12-én. Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov